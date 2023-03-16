Справді небезпечний. До Землі летить астероїд, який підійде по-справжньому близько

В основному астероїди настільки близько не наближаються до Землі, як цей нещодавно відкритий космічний камінь.

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На неймовірно близькій відстані від Землі незабаром виявиться новий астероїд, який учені виявили в понеділок, 13 березня. Він має приблизно такий самий розмір, як і той, що вибухнув на російським Челябінськом у 2013 році. Тоді це була несподівана подія, яка теоретично може повторитися, пише Forbes.

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На околицях Землі літає величезна кількість астероїдів, які ще не відомі вченим. Їх можуть бути тисячі чи навіть десятки тисяч. Усі вони мають різний розмір, але якщо вони наближаються до Землі на відстань ближчу, ніж 7,5 млн км, то такі космічні камені вважаються потенційно небезпечними. Звичайно ж, не всі з них набувають такої класифікації, а лише ті, які завширшки мають приблизно 140 метрів.

Але навіть маленький астероїд може раптово змінити траєкторію свого польоту і врізатися в атмосферу Землі та згоріти в ній повністю або розламатися на частини, які потім впадуть на поверхню. Справжньою несподіванкою для вчених стало падіння астероїда з подальшим його вибухом в атмосфері над містом Челябінськ, що в РФ, у 2013 році. Приблизно такого ж розміру астероїд, який отримав назву EY у 2023 році, відкрили вчені з NASA кілька днів тому, якщо точніше, то в понеділок, 13 березня.

За словами вчених, астероїд завширшки приблизно 17 метрів повинен пролетіти повз Землю вже в п'ятницю, 17 березня. Але найголовніше тут не розмір цього астроіда, а близькість до Землі, тобто відстань, на якій він буде під час свого непередбачуваного польоту.

За словами вчених, астероїд завширшки приблизно 17 метрів повинен пролетіти повз Землю вже в п'ятницю, 17 березня. Але найголовніше тут не розмір цього астроіда, а близькість до Землі, тобто відстань, на якій він буде під час свого непередбачуваного польоту. Фото: Forbes

Хоча вчені з NASA упевнені, що ніякого падіння астероїда на Землю не відбудеться, все ж таки дистанція від планети у 240 тисяч кілометрів насторожує. Здебільшого так близько до Землі астероїди не підлітають. Тому в будь-якому випадку космічний камінь 2023 EY вважається потенційно небезпечним.

За космічними мірками відстань у 240 тисяч кілометрів — це дуже мало, і вона відповідає майже половині відстані від Землі до Місяця. Вчені визначили, що новий астроїд належить до класу Аполлони, і такі камені часто перетинають орбіту Землі, обертаючись навколо Сонця, водночас ідучи на зближення із Землею.

Але не тільки недавно відкритий астероїд має пролетіти повз Землю в п'ятницю, 17 березня. Як уже писав Фокус, ще один космічний камінь під назвою 2018 UQ1, ширина якого становить понад 140 метрів, також має наблизитися до планети цього дня. Але він перебуватиме у 20 разів далі, ніж астероїд 2023 EY — на відстані 4,1 млн км.

Але на цьому наближення астероїдів до Землі цього тижня не закінчаться. За даними NASA, у неділю, 19 березня, повз Землю має пролетіти 14-метровий камінь під назвою 2016 WH. Але він буде дуже далеко — на відстані в майже 7 млн км від нас, як уже писав Фокус.

Якщо раніше найбільшим астероїдом у Сонячній системі вважалася Церера, то після того, як її перекваліфікували на карликову планету, цей титул отримав астроїд Веста. Ширина цього каменя становить значні 525 км. Про те, який астероїд вважається найменшим, Фокус вже писав.

Також Фокус писав про те, що вчені передбачили можливе падіння на Землю астероїда завширшки 50 метрів уже в найближчому майбутньому. Хоча ймовірність цієї події не така велика, щоб почати панікувати, все ж вона існує.