Попередження від NASA. 5 великих астероїдів летять до Землі: за ними можна спостерігати онлайн

За допомогою інтерактивного інструменту NASA можна стежити за переміщенням у космосі потенційно небезпечного для Землі космічного каміння.

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Наступного тижня відразу 5 астероїдів різного розміру, серед яких є дуже великі камені, наблизиться до нашої планети. Будь-який такий астероїд можна вважати потенційно небезпечним для Землі, якщо з якихось причин траєкторія їхнього польоту зміниться. Слідкувати за переміщенням цього космічного каміння можна онлайн за допомогою інтерактивної карти космосу від NASA, яка називається "Погляд на астероїди", пише Daily Mail.

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Буквально кілька днів тому, як уже писав Фокус, у Європейському космічному агентстві (ЄКА) заявили про те, що у 2046 році на Землю може впасти 50-метровий астероїд. Хоча шанс такого зіткнення і невеликий, все одно, як кажуть, попереджений, отже, озброєний.

Вчені з NASA та ЄКА проводять постійні спостереження за астероїдами, які наближаються до Землі на відстань у менш ніж 7 млн км, адже вони можуть становити небезпеку для Землі, оскільки будь-яка зміна їхньої траєкторії може призвести до зіткнення з планетою. І що більше астероїд, то більше руйнувань може заподіяти, до того що поставить людство на межу виживання.

Цього тижня в NASA повідомили, що найближчими днями до нашої планети на близьку за космічними мірками відстань наблизиться відразу 5 космічних каменів. За рухом їх можна стежити за допомогою інтерактивної карти космосу від NASA, перейшовши за цим посиланням.

Наступного тижня відразу 5 астероїдів різного розміру, серед яких є дуже великі камені, наблизиться до нашої планети. Будь-який такий астероїд можна вважати потенційно небезпечним для Землі, якщо з якихось причин траєкторія їхнього польоту зміниться. Слідкувати за переміщенням цього космічного каміння можна онлайн за допомогою інтерактивної карти космосу від NASA Фото: скріншот

Які астероїди летять до Землі?

Вже в понеділок, 13 березня повз нашу планету, як заявляють вчені, пролетить астероїд 2020 FV4, завширшки 29,5 метрів. Він буде на відстані від планети 6,7 млн км. Переживати не варто, адже, наприклад, Місяць знаходиться на відстані майже 400 тисяч км від нас.

Насичений тиждень прольотами астероїдів доповнює космічний камінь з назвою 2023 CM, який також має пролетіти повз Землю, але у вівторок, 14 березня. Цей астероїд шириною майже 190 метрів наблизиться до нашої планети набагато більше, ніж його "колега" днем раніше. За прогнозами вчених, він буде на відстані майже 4 млн км від Землі.

Наступним астероїдом, що йде на зближення з нашою планетою, буде 2023 DM, ширина якого становить майже 65 метрів. Він повинен пронестися в космосі повз планету на відстані 3,2 млн км у середу, 15 березня.

П'ятниця, 17 березня, ознаменується наказом на околицях Землі астероїда шириною майже 143 метри, який називається 2018 UQ1. Він буде на відстані 4,1 млн км від Землі.

Цей чудовий тиждень завершиться близьким прольотом у неділю, 19 березня, найменшого з цього квінтету астероїдів. Він називається 2016 WH і його ширина становить лише трохи більше 14 метрів. Але цей космічний камінь пролетить повз планету на найбільшій відстані – 6,9 млн км.

На інтерактивній карті можна побачити не тільки астероїди, а й планети, а також космічні апарати Фото: скріншот

Що ще можна побачити на інтерактивній картці NASA?

Крім наближення до Землі потенційно небезпечних астероїдів за допомогою інтерактивного інструменту NASA можна спостерігати за переміщенням деяких відомих астероїдів, а також деяких космічних апаратів, що борознять космос.

Наприклад, тут можна побачити розташування астероїда Бенну, який має шанс впасти на Землю протягом наступних 300 років. Хоча цей шанс становить 1 до 1750 року. До речі, вже цього року на Землю будуть доставлені зразки породи з цього каменю, які взяв космічний апарат OSIRIS-REx. Фокус вже писав про те, що вчені з'ясували, що Бенну має менш міцну поверхню, ніж вважалося раніше.

На карті можна побачити розташування астероїда Бенну, який має шанс впасти на Землю протягом наступних 300 років. Хоча цей шанс становить 1 до 1750 року. До речі, вже цього року на Землю будуть доставлені зразки породи з цього каменю, які взяв космічний апарат OSIRIS-REx Фото: скріншот

Також тут можна спостерігати за астероїдом Рюгу, зразки породи якого вже 2 роки вивчають вчені. Як вже писав Фокус, одне з таких досліджень підтвердило теорію про те, що життя на Землі з'явилося завдяки навіть астероїдам.

А ще за допомогою інтерактивної карти можна спостерігати за парою астероїдів Дідім та Діморф. Останній минулого року врізався апарат DART, що призвело до зміни орбіти космічного каменю. Як писав Фокус, космічний телескоп Габбл показав наслідки цього зіткнення у деталях.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, який астероїд варто вважати найбільшим, а який – найменшим у Сонячній системі.