Предупреждение от NASA. 5 больших астероидов летят к Земле: за ними можно наблюдать онлайн

С помощью интерактивного инструмента NASA можно следить за перемещением в космосе потенциально опасных для Земли космических камней.

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На следующей неделе сразу 5 астероидов разного размера, среди которых есть очень крупные камни, приблизятся к нашей планете. Любой такой астероид можно считать потенциально опасным для Земли, если по каким-то причинам траектория их полета изменится. Следить за перемещением этих космических камней можно онлайн с помощью интерактивной карты космоса от NASA, которая называется "Взгляд на астероиды", пишет Daily Mail.

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Буквально несколько дней назад, как уже писал Фокус, в Европейском космическом агентстве (ЕКА) заявили о том, что в 2046 году на Землю может упасть 50-метровый астероид. Хотя шанс такого столкновения и невелик, все равно, как говорится, предупрежден, значит вооружен.

Ученые из NASA и ЕКА проводят постоянные наблюдения за астероидами, которые приближаются к Земле на расстояние в менее, чем 7 млн км, ведь они могут представлять опасность для Земли, потому как любое изменение их траектории может привести к столкновению с планетой. И чем больше астроид, тем больше разрушений он может причинить, вплоть до того, что поставит человечество на грань выживания.

На этой неделе в NASA сообщили, что в ближайшие дни к нашей планете на близкое по космическим меркам расстояние приблизятся сразу 5 космических камней. За их движением можно следить с помощью интерактивной карты космоса от NASA, перейдя по этой ссылке.

На следующей неделе сразу 5 астероидов разного размера, среди которых есть очень крупные камни, приблизятся к нашей планете. Любой такой астероид можно считать потенциально опасным для Земли, если по каким-то причинам траектория их полета изменится. Следить за перемещением этих космических камней можно онлайн с помощью интерактивной карты космоса от NASA Фото: скриншот

Какие астероиды летят к Земле?

Уже в понедельник, 13 марта мимо нашей планеты, как заявляют ученые, пролетит астероид 2020 FV4, шириной в 29,5 метров. Он будет находится на расстоянии от планеты в 6,7 млн км. Переживать не стоит, ведь, например, Луна находится на расстоянии в почти 400 тысяч км от нас.

Насыщенную неделю пролетами астероидов дополняет космический камень с названием 2023 CM, который также должен пролететь мимо Земли, но во вторник, 14 марта. Этот астероид шириной в почти 190 метров приблизится к нашей планете намного больше, чем его "коллега" днем ранее. По прогнозам ученых он будет находится на расстоянии в почти 4 млн км от Земли.

Следующим астероидом, который идет на сближение с нашей планетой будет 2023 DM, ширина которого составляет почти 65 метров. Он должен пронестись в космосе мимо планеты на расстоянии в 3,2 млн км в среду, 15 марта.

Пятница, 17 марта, ознаменуется повелением в окрестностях Земли астероида шириной в почти 143 метра, который называется 2018 UQ1. Он будет находится на расстоянии в 4,1 млн км от Земли.

Эта замечательная неделя завершится близким пролетом в воскресенье, 19 марта, самого маленького из данного квинтета астероидов. Он называется 2016 WH и его ширина составляет всего чуть больше 14 метров. Но этот космический камень пролетит мимо планеты на самом большом расстоянии – 6,9 млн км.

На интерактивной карте можн оувидеть не только астероиды, но и планеты, а также космические аппараты Фото: скриншот

Что еще можно увидеть на интерактивной карте NASA?

Кроме приближения к Земле потенциально опасных астероидов с помощью интерактивного инструмента NASA можно наблюдать за перемещением некоторых известных астероидов, а также некоторых космических аппаратов, бороздящих космос.

Например, здесь можно увидеть местоположение астероида Бенну, который имеет шанс упасть на Землю в течение следующих 300 лет. Хотя этот шанс составляет 1 к 1750. Кстати, уже в этом году на Землю будут доставлены образцы породы с этого камня, которые взял космический аппарат OSIRIS-REx. Фокус уже писал о том, что ученые выяснили, что Бенну имеет менее прочную поверхность, чем считалось ранее.

На карте можно увидеть местоположение астероида Бенну, который имеет шанс упасть на Землю в течение следующих 300 лет. Хотя этот шанс составляет 1 к 1750. Кстати, уже в этом году на Землю будут доставлены образцы породы с этого камня, которые взял космический аппарат OSIRIS-REx Фото: скриншот

Также здесь можно наблюдать за астероидом Рюгу, образцы породы с которого уже 2 года изучают ученые. Как уже писал Фокус, одно из таких исследований подтвердило теорию о том, что жизнь на Земле появилась благодаря в том числе и астероидам.

А еще с помощью интерактивной карты можно наблюдать за парой астероидов Дидим и Диморф. В последний в прошлом году врезался аппарат DART, что привело к изменению орбиты космического камня. Как уже писал Фокус, космический телескоп Хаббл показал последствия этого столкновения в деталях.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, какой астероид стоит считать самым большим, а какой – самым маленьким в Солнечной системе.