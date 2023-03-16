NASA представило новий скафандр для висадження на Місяць: ці костюми не повернуться на Землю (фото)

Нові скафандри більш обтислі та гнучкі, ніж ті, які використовували астронавти під час місії "Аполлон" понад 50 років тому і краще підходять для жінок.

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15 березня NASA разом із представниками компанії Axiom Space представили прототип нового скафандра, в якому в межах місії Artemis 3 астронавти здійснять посадку на Місяць у 2025 році. Ці скафандри більш гнучкі та обтислі, ніж ті, які використовували астронавти наприкінці 60-х – на початку 70-х років минулого століття під час подорожей по поверхні Місяця. Також нові костюми краще підходять для жінок, і ці скафандри після польоту ніколи не повернуться на Землю, пише The Guardian.

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Згідно з планом NASA, наприкінці 2025 року в межах місії Artemis 3 четверо астронавтів полетять на Місяць і двоє з них зможуть висадитися на його поверхню. Планується, що в складі цієї місії вперше полетить жінка і астронавт не європеоїдної раси. Наприклад, усі 12 астронавтів, які висаджувалися на Місяці з 1969 до 1972 року в межах програми "Аполлон" були білими чоловіками.

15 березня NASA разом із представниками компанії Axiom Space представили прототип нового скафандра, в якому в межах місії Artemis 3 астронавти здійснять посадку на Місяць у 2025 році Фото: who

Новий скафандр, який розробила для NASA, компанія Axiom Space має назву AxEMU і він не такий громіздкий і незручний, як ті, які використовувалися під час перших посадок на супутник Землі. Новий костюм значно модернізований, більш обтислий, зручний і гнучкий, що дозволить астронавтам почуватися в ньому комфортніше. І найголовніше, що нові скафандри підходять для того, щоб їх могли носити жінки. Також у нових костюмах використовується удосконалена система життєзабезпечення, що підвищить рівень безпеки астронавтів на Місяці.

Новий скафандр, який розробила для NASA, компанія Axiom Space має назву AxEMU і він не такий громіздкий і незручний, як ті, які використовувалися під час перших посадок на супутник Землі Фото: Axiom Space

Представлені костюми мають чорний колір із помаранчевими та синіми вставками, але представники компанії Axiom Space заявили, що на відміну від прототипу, реальні космічні костюми будуть білого кольору, що дозволить відбивати їм яскраве сонячне світло. Так, астронавти будуть краще захищені від високої температури сонячного випромінювання на Південному полюсі Місяця, де відбудеться перше за 50 років висадження людини.

Представлені костюми мають чорний колір із помаранчевими та синіми вставками, але представники компанії Axiom Space заявили, що на відміну від прототипу, реальні космічні костюми будуть білого кольору, що дозволить відбивати їм яскраве сонячне світло Фото: space.com

Поки що точно не відомо, хто саме полетить на Місяць у межах місії Artemis 3, а склад екіпажу корабля Orion, який вирушить до Місяця восени 2024 року в межах місії Artemis 2, стане відомим лише у квітні цього року. Цей політ буде свого роду тренувальним перед висадженням астронавтів на Місяць через 2 роки.

Також на презентації скафандрів стало відомо, що космічні костюми перших астронавтів на Місяці у 21 столітті так і залишаться назавжди на супутниковій орбіті й ніколи не повернутися на Землю. За словами представників Axiom Space, астронавти на орбіті Місяця пересядуть з космічного корабля Orion на корабель, що спускається на поверхню, проведуть там деякий час, а потім повернуться назад на орбіту. Причому лише двоє астронавтів опустяться вниз, а решта двоє їх чекатимуть у космосі.

Також на презентації скафандрів стало відомо, що космічні костюми перших астронавтів на Місяці у 21 столітті так і залишаться назавжди на супутниковій орбіті й ніколи не повернуться на Землю Фото: space.com

Через те, що космічний корабель Orion має свої обмеження за вагою, астронавтам доведеться залишити на кораблі, на якому вони піднялися з Місяця свої скафандри і переодягнутися в легші костюми для повернення на Землю. Справа в тому, що астронавти візьмуть із собою на борт якусь кількість місячного ґрунту та можливе додаткове обладнання. Все це збільшить переносиму вагу, яку можна знизити за рахунок позбавлення скафандрів. Але, можливо, інженери NASA щось вигадають і перші в 21 столітті скафандри, які побували на Місяці, все-таки повернуться на Землю.

Справа в тому, що астронавти візьмуть із собою на борт якусь кількість місячного ґрунту та можливе додаткове обладнання. Все це збільшить переносиму вагу, яку можна знизити за рахунок позбавлення скафандрів Фото: space.com

Фокус уже писав про підсумки місії Artemis 1, які оприлюднило NASA, з яких стало відомо про деякі проблеми, що трапилися з космічним кораблем Orion і ракетою-носієм. Нагадуємо, що під час цієї місії космічний корабель без екіпажу облетів Місяць та повернувся на Землю. Те саме зроблять астронавти під час місії Artemis 2, яка, як стало відомо, має розпочатися в листопаді наступного року.

Також Фокус писав про те, що вчені активно шукають спосіб захистити скафандри астронавтів, та і їх самих, від негативного впливу місячного пилу. Результати нещодавнього експерименту показують, що є дієвим способом, який зможе дати майже 100% гарантію захисту.