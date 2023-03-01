Майже 100% гарантія. Вчені знайшли ефективний спосіб врятувати астронавтів на Місяці від небезпечного пилу

Вчені вважають, що очистити скафандри астронавтів від дуже небезпечного місячного пилу можна за допомогою рідкого азоту.

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Крім всіх несприятливих для людини умов на Місяці, місячний пил або місячний реголіт є дуже великою небезпекою для астронавтів. Цей пил може зашкодити як скафандр, так й може вплинути на працездатність різних приладів. Американські вчені провели експеримент із рідким азотом і з'ясували, що він очищає скафандри від пилу майже на 100%, пише New Atlas.

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Вчені з Університету штату Вашингтон, США, представили нове дослідження, в якому вони стверджують, що спрей з рідким азотом може стати чудовим способом боротьби з місячним пилом, який покриває поверхню Місяця. Цей пил або реголіт після попадання на скафандри астронавтів призводить до непридатності, а враховуючи те, що за планом NASA на Місяці в найближчому майбутньому буде створена постійна місячна база, необхідний надійний спосіб для боротьби з небезпечним місячним пилом.

За словами вчених, місячний реголіт відрізняється від того пилу, який можна зустріти на нашій планеті. Через те, що пил на Місяці не схильний до впливу вітру або води, його частинки дуже жорсткі і мають нерівну поверхню. Також місячний реголіт схильний до сильнішого впливу сонячного випромінювання, а значить частки пилу мають позитивний заряд. Через це ці частинки легко прилипають до будь-якого матеріалу, з яким вони вступають у контакт.

[ + – ] Ще під час місій "Аполлон" астронавти помітили, що місячний пил швидко призводить до непридатності їхньої скафандри, а також ушкоджує прилади. А в деяких астронавтів навіть виникли проблеми з дихальними шляхами, адже пил проник усередину їхніх захисних костюмів. Фото: NASA

Ще під час місій "Аполлон" астронавти помітили, що місячний пил швидко призводить до непридатності їхні скафандри, а також ушкоджує прилади. А в деяких астронавтів навіть виникли проблеми з дихальними шляхами, адже пил проник усередину їхніх захисних костюмів. Для того, щоб прибрати пил зі скафандрів, астронавти на Місяці використовували спеціальні щітки, але виявилося, що вони не прибирають пил, а просто розтирають його по поверхні захисного костюма.

Щоб знайти ефективний спосіб боротьби з небезпечним місячним пилом вчені вирішили провести експеримент з використанням рідкого азоту як засіб для чищення. Свій експеримент вчені проводили у звичайних земних умовах, і у спеціальному приміщенні, де було створено умови космічного вакууму. Результат виявився вражаючим. Спрей з рідкого азоту прибирав пил зі скафандрів дуже добре, але все ж таки ефект був більш помітний саме у вакуумі. За словами вчених, в останньому випадку їм вдалося забрати 98,4% частинок місячного пилу.

Під час експерименту вчені завдали дуже сильно охолодженого рідкого азоту на більш теплу поверхню скафандра, який був покритий частинками пилу, схожими на місячний реголіт. В результаті ці частки пилу зібралися в кульки і випарувалися разом з парами азоту. Подібний ефект можна спостерігати, коли пролита на гарячу сковорідку холодна вода збирається у бульбашки, а потім випаровується.

За словами вчених, перед тим як пил все ж таки зміг пошкодити скафандр, вдалося провести цілих 75 циклів очищення його поверхні за допомогою рідкого азоту. Дослідження буде продовжено, кажуть вчені, але наступний експеримент буде проведено у спеціальному приміщенні, де буде створено максимально точні умови Місяця.

Як уже писав Фокус, вчені планують створити необхідний для життя та роботи астронавтів на Місяці новий стандарт часу. Європейське космічне агентство хоче створити на Місяці телекомунікаційну службу, але для його роботи буде потрібен стандартний місячний час.