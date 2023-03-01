Почти 100% гарантия. Ученые нашли эффективный способ спасти астронавтов на Луне от опасной пыли
Ученые считают, что очистить скафандры астронавтов от очень опасной лунной пыли можно с помощью жидкого азота.
Кроме всех неблагоприятных для человека условий на Луне, лунная пыль или лунный реголит представляет очень большую опасность для астронавтов. Эта пыль может повредить не только скафандр, но и может повлиять на работоспособность разных приборов. Американские ученые провели эксперимент с жидким азотом и выяснили, что он очищает скафандры от пыли почти на 100%, пишет New Atlas.
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Ученые из Университета штата Вашингтон, США, представили новое исследование, в котором они утверждают, что спрей с жидким азотом может стать отличным способом для борьбы с лунной пылью, которая покрывает поверхность Луны. Эта пыль или реголит после попадания на скафандры астронавтов приводит их в негодность, а учитывая то, что по плану NASA на Луне в ближайшем будущем будет создана постоянная лунная база, необходим надежный способ для борьбы с опасной лунной пылью.
По словам ученых, лунный реголит отличается от той пыли, которую можно встретить на нашей планете. Из-за того, что пыль на Луне не подвержена воздействию ветра или воды, ее частицы очень жесткие и имеют неровную поверхность. Также лунный реголит подвержен более сильному влиянию солнечного излучения, а значит частицы пыли имеют положительный заряд. Из-за этого эти частицы легко прилипают к любому материалу, с которым они вступают в контакт.
Еще во время миссий "Аполлон" астронавты заметили, что лунная пыль быстро приводит в негодность их скафандры, а также повреждает приборы. А у некоторых астронавтов даже возникли проблемы с дыхательными путями, ведь пыль проникла внутрь их защитных костюмов. Для того, чтобы убрать пыль со скафандров астронавты на Луне использовали специальные щетки, но оказалось, что они не убирают пыль, а просто растирают ее по поверхности защитного костюма.
Чтобы найти эффективный способ борьбы с опасной лунной пылью ученые решили провести эксперимент с использованием жидкого азота в качестве чистящего средства. Свой эксперимент ученые проводили как в обычных земных условиях, так и в специальном помещении, где были созданы условия космического вакуума. Результат оказался поразительным. Спрей из жидкого азота убирал пыль со скафандров очень хорошо, но все же эффект был более заметен именно в вакууме. По словам ученых, в последнем случае им удалось убрать 98,4% частиц лунной пыли.
Во время эксперимента ученые нанесли очень сильно охлажденный жидкий азот на более теплую поверхность скафандра, который был покрыт частицами пыли, похожими на лунный реголит. В результаты эти частицы пыли собрались в шарики и улетучились вместе с парами азота. Подобный эффект можно наблюдать, когда пролитая на горячую сковородку холодная вода собирается в пузыри, а затем испаряется.
По словам ученых, перед тем как пыль все же смогла повредить скафандр, удалось провести целых 75 циклов очищения его поверхности с помощью жидкого азота. Исследования будут продолжены, говорят ученые, но следующий эксперимент будет проведен в специальном помещении, где будут созданы максимально точные условия Луны.
Как уже писал Фокус, ученые планируют создать необходимый для жизни и работы астронавтов на Луне новый стандарт времени. Европейское космическое агентство хочет создать на Луне телекоммуникационную службу, но для ее работы потребуется стандартное лунное время.