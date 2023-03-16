NASA представило новый скафандр для высадки на Луну: эти костюмы не вернутся на Землю (фото)

Новые скафандры более облегающие и более гибкие, чем те, которые использовали астронавты во время миссии "Аполлон" более 50 лет назад и лучше подходят для женщин.

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15 марта NASA вместе с представителями компании Axiom Space представили прототип нового скафандра, в котором в рамках миссии Artemis 3 астронавты совершат посадку на Луну в 2025 году. Эти скафандры более гибкие и облегающие, чем те, которые использовали астронавты в конце 60-х – в начале 70-х годов прошлого века во время путешествий по поверхности Луны. Также новые костюмы лучше подходят для женщин и эти скафандры после полета никогда не вернутся на Землю, пишет The Guardian.

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Согласно плану NASA, в конце 2025 года в рамках миссии Artemis 3 четверо астронавтов полетят на Луну и двое из них смогут высадиться на ее поверхность. Планируется, что в составе данной миссии впервые полетит женщина и астронавт не европеоидной расы. Например, все 12 астронавтов, которые высаживались на Луне с 1969 по 1972 год в рамках программы "Аполлон" были белыми мужчинами.

15 марта NASA вместе с представителями компании Axiom Space представили прототип нового скафандра, в котором в рамках миссии Artemis 3 астронавты совершат посадку на Луну в 2025 году Фото: The Guardian

Новый скафандр, который разработала для NASA компания Axiom Space имеет название AxEMU и он не такой громоздкий и неудобный, как те, которые использовались во время первых посадок на спутник Земли. Новый костюм значительно модернизированный, более облегающий, более удобный и гибкий, что позволит астронавтам чувствовать себя в нем более комфортно. И самое главное, что новые скафандра подходят для того, чтобы их могли носить женщины. Также в новых костюмах используется усовершенствованная система жизнеобеспечения, что повысит уровень безопасности астронавтов на Луне.

Новый скафандр, который разработала для NASA компания Axiom Space имеет название AxEMU и он не такой громоздкий и неудобный, как те, которые использовались во время первых посадок на спутник Земли Фото: Axiom Space

Представленные костюмы имеют черный цвет с оранжевыми и синими вставками, но представители компании Axiom Space заявили, что в отличие от прототипа, реальные космические костюмы будут белого цвета, что позволит отражать им яркий солнечный свет. Таким образом астронавты будут лучше защищены от высокой температуры солнечного излучения на Южном полюсе Луны, где состоится первая за 50 лет высадка человека.

Представленные костюмы имеют черный цвет с оранжевыми и синими вставками, но представители компании Axiom Space заявили, что в отличие от прототипа, реальные космические костюмы будут белого цвета, что позволит отражать им яркий солнечный свет Фото: space.com

Пока что точно не известно, кто именно полетит на Луну в рамках миссии Artemis 3, а состав экипажа корабля Orion, который отправится к Луне осенью 2024 года в рамках миссии Artemis 2 станет известен только в апреле этого года. Данный полет будет своего рода тренировочным перед высадкой астронавтов на Луну через 2 года.

Также на презентации скафандров стало известно, что космические костюмы первых астронавтов на Луне в 21 веке так и останутся навсегда на орбите спутника и никогда не вернуться на Землю. По словам представителей Axiom Space, астронавты на орбите Луны пересядут с космического корабля Orion на спускаемый на поверхность корабль, проведут там некоторое время, а затем вернуться обратно на орбиту. Причем только двое астронавтов опустятся вниз, а остальные двое будут их ждать в космосе.

Также на презентации скафандров стало известно, что космические костюмы первых астронавтов на Луне в 21 веке так и останутся навсегда на орбите спутника и никогда не вернуться на Землю Фото: space.com

Из-за того, что космический корабль Orion имеет свои ограничения по переносимому весу, астронавтам придется оставить на корабле, на котором они поднялись с Луны свои скафандры и переодеться в более легкие костюмы для возвращения на Землю. Дело в том, что астронавты возьмут с собой на борт какое-то количество лунного грунта и возможно дополнительное оборудование. Все это увеличит переносимый вес, который можно снизить за счет избавления от скафандров. Но возможно инженеры NASA что-то придумают и первые в 21 веке скафандры, которые побывали на Луне, все-таки вернуться на Землю.

Дело в том, что астронавты возьмут с собой на борт какое-то количество лунного грунта и возможно дополнительное оборудование. Все это увеличит переносимый вес, который можно снизить за счет избавления от скафандров Фото: space.com

Фокус уже писал об итогах миссии Artemis 1, которые обнародовало NASA, из которых стало известно о некоторых проблемах, которые случились с космическим кораблем Orion и ракетой-носителем. Напоминаем, что в ходе этой миссии космический корабль без экипажа облетел Луну и вернулся на Землю. То же самое сделают астронавты во время миссии Artemis 2, которая как стало известно должна начаться в ноябре следующего года.

Также Фокус писал о том, что ученые активно ищут способ защитить скафандры астронавтов, да и их самих, от негативного влияния лунной пыли. Результаты недавнего эксперимента показывают, что есть действенный способ, который сможет дать почти 100% гарантию защиты.