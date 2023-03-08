Когда астронавты впервые за 50 лет вновь полетят к Луне: в NASA обнародовали дату

Второй этап программы Artemis должен начаться ровно через два года после успешного начала первой стадии новой лунной программы.

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7 марта 2023 года во время встречи с журналистами представители NASA подвели итоги исследования результатов успешной миссии Artemis 1 и объявили дату начала миссии Artemis 2. В рамках этого полета четверо астронавтов на космическом корабле "Orion" полетят к Луне. Но они просто совершат облет нашего спутника, чтобы проверить готовность корабля к возвращению человека на Луну впервые за 50 лет, пишет Futurism.

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Последний раз астронавты высаживались на Луну в рамках миссии "Аполлон-17" еще в декабре 1972 года. С тех пор на Луне побывали только роботизированные аппараты для ее исследования. Но в ноябре прошлого года состоялся успешный запуск беспилотного космического корабля Orion на вершине ракеты Space Launch System в рамках первого этапа новой лунной программы NASA Artemis. Во время миссии Artemis 1 космический корабль Orion побывал дальше в космосе, чем любой пилотируемый корабль землян и уже в декабре прошлого года успешно вернулся на Землю.

[ + – ] Последний раз астронавты высаживались на Луну в рамках миссии "Аполлон-17" еще в декабре 1972 года. С тех пор на Луне побывали только роботизированные аппараты для ее исследования. Но в ноябре прошлого года состоялся успешный запуск беспилотного космического корабля Orion на вершине ракеты Space Launch System в рамках первого этапа новой лунной программы NASA Artemis Фото: NASA

Представители NASA заявили во вторник, 7 марта, что сама ракета-носитель превзошла все их ожидания, а потому будет использовать и дальше для отправки миссий Artemis 2 и Artemis 3. Что касается первой, то в рамках этой миссии четверо астронавтов на корабле Orion совершат полет к Луне и практически полностью повторят траекторию полета миссии Artemis 1. Только этот полет будет длиться не 26 дней, а всего 10 дней.

[ + – ] Во время миссии Artemis 1 космический корабль Orion побывал дальше в космосе, чем любой пилотируемый корабль землян и уже в декабре прошлого года успешно вернулся на Землю Фото: NASA

Представители NASA заявили, что этот полет начнется в ноябре 2024 года, как раз через 2 года после начала реализации миссии Artemis 1. По крайней мере, в NASA ориентируются на эту дату, если все пойдет по плану. Ведь первый запуск откладывали три раза и только с третьей попытки удалось отправить корабль Orion к Луне.

Во время общения с журналистами официальные лица NASA также заявили о том, что они сделали нужные выводы после исследования результатов полета в рамках миссии Artemis 1. Например, стало известно, что теплозащитный экран, который защищал Orion во время возращения на Землю сквозь ее атмосферу, пострадал немного сильнее, чем ожидалось. Поэтому в его конструкцию внесут изменения для лучшей защиты экипажа.

[ + – ] Во время приближения к Земле космчиеский корабль Orion сделал уникальные кадры планеты

Также во время запуска ракеты-носителя Space Launch System получила серьезные повреждения пусковая установка, которые были больше, чем ожидалось. Поэтому инженеры также примут необходимые меры для ее модернизации.

В NASA считают, что миссия Artemis 1 прошла очень хорошо, а значит миссия Artemis 2 также должна быть удачной.

Что касается миссии Artemis 3, в рамках которой состоится долгожданная высадка астронавтов на поверхность Луны впервые с 1972 года, то пока что дата ее начала не озвучивалась. Согласно предварительным заявлениям NASA, она может состоятся уже в конце 2025 года или в начале 2026 года.

Как уже писал Фокус, Китай сейчас активно ведет разработку своей новой сверхтяжелой ракеты-носителя, которая должна стать конкурентом для Space Launch System. И недавно китайские ученые показали огромный топливный бак для новейшей ракеты, который им удалось создать.