Десять метров в диаметре. В Китае создали огромный топливный бак для новейшей сверхтяжелой ракеты (фото)

Новая ракета-носитель "Чанчжэн-9" сможет доставить в космос от 140 до 150 тонн полезной нагрузки.

Related video

Ученые из Китайского исследовательского института ракетной техники продемонстрировали свою новую разработку. Они создали огромный топливный бак для будущей сверхтяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-9", первый полет которой должен состояться примерно в 2030 году, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Создание нового топливного бака для будущей китайской ракеты, разработка которой идет полным ходом, является настоящим прорывом, считают китайские ученые. Это связано с тем, что новый топливный бак, который имеет огромный размер (10 метров в диаметре), при этом очень легкий, но чрезвычайно прочный.

[ + – ] Создание нового топливного бака для будущей китайской ракеты, разработка которой идет полным ходом, является настоящим прорывом, считают китайские ученые. Это связано с тем, что новый топливный бак, который имеет огромный размер (10 метров в диаметре), при этом очень легкий, но чрезвычайно прочный Фото: space.com

По словам китайских ученых, возможно диаметр этого бака будет увеличен во время следующих разработок. Cоздаваемая в Китае новая ракета должна превзойти по своим характеристикам пока что самую мощную в мире действующую ракету-носитель Space Launch System, с помощью которой NASA уже отправило беспилотный космический корабль к Луне, а также через два года она доставит астронавтов на спутник Земли.

Пока что самой широкой и самой мощной китайской ракетой-носителем является "Чанчжэн-5", диаметр которой составляет 5 метров. Она может вывести в космос 22 тонны полезной нагрузки. Но новая ракета "Чанчжэн-9", первый полет которой запланирован на 2030 год сможет вывести на низкую околоземную орбиту от 140 до 150 тонн полезных грузов.

В Китае планируют, что данная ракета будет использоваться для доставки необходимого оборудования для создания Международной научной лунной станции на спутнике Земли. Эту базу китайцы хотят построить в ответ на запланированную постройку базы NASA на Луне в рамках программы Artemis.

Как уже писал Фокус, изначально станцию на Луне КНР хотела построить вместе с Россией, но в последнее время об участии этой страны в космическом проекте китайцы не вспоминают.

[ + – ] По словам китайских ученых, возможно диаметр этого бака будет увеличен во время следующих разработок. Cоздаваемая в Китае новая ракета должна превзойти по своим характеристикам пока что самую мощную в мире действующую ракету-носитель Space Launch System, с помощью которой NASA уже отправило беспилотный космический корабль к Луне, а также через два года она доставит астронавтов на спутник Земли Фото: space.com

Согласно заявлению китайских ученых, ракету "Чанчжэн-9" можно будет также использовать для создания космических электростанций, которые будут получать энергию Солнца на орбите, и для полетов к другим планетам Солнечной системы.

Ученые из Китайского исследовательского института ракетной техники создают новую ракету-носитель, которую хотят задействовать также для отправки экипажей на космическую станцию КНР "Тяньгун" и позже с ее помощью отправить первых китайских астронавтов на Луну.

Как уже писал Фокус, Китай планирует отправить своих астронавтов на Луну уже к 2030 году и местные ученые даже показали, как будет происходить их посадка на спутник Земли.

Еще в ноябре прошлого года, Китай провел успешное испытание нового двигателя для будущей ракеты "Чанчжэн-9". Этот двигатель в 4 раза мощнее существующих в КНР ракетных двигателей, как уже писал Фокус.

А в декабре прошлого года потерпел неудачу пробный запуск первой в мире ракеты с метановым двигателем, которая была создана в Китае, как уже писал Фокус.

Что касается неудачных запусков ракет в космос, то 7 марта 2023 года японскую ракету-носитель пришлось уничтожить из-за неисправности двигателей ее второй ступени, как уже писал Фокус.