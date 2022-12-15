Большое китайское невезение. Первая в мире ракета с метановым двигателем стартовала неудачно (видео)

В результате неудачного запуска вся полезная нагрузка, а это 14 спутников, были уничтожены.

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В среду, 14 декабря, с китайского космодрома Цзюцюань состоялся запуск первой в мире ракеты-носителя с жидкостным двигателем, который работает на метане. Но запуск пошел не по плану и все 14 спутников на ее борту не достигли космоса, пишет Space.

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Хотя до сих пор нет официальных заявлений от китайского космического агентства, из разных источников стало известно, о неудачном запуске ракеты-носителя с международным названием Zhuque-2. Это первая в мире ракета с жидкостным двигателем, который работает на метановом топливе и данный запуск был первым в истории подобным запуском в мире и первым в Китае запуском частной ракеты с жидкостным двигателем.

Ракету Zhuque-2 построила частная компания Landspace из Пекина, но несмотря на большие надежды, которые на нее возлагали она не смогла выйти на орбиту и потеряла все 14 спутников, которые были у нее на борту. Предварительно известно, согласно заявлению компании Landspace, проблемы возникли с двигателем второй ступени ракеты, что привел к неудаче этого исторического полета. Сейчас эксперты пытаются выяснить, что стало причиной поломки.

Вскоре после неудачного запуска ракеты Zhuque-2 в Сети появились видеоролики, согласно которым можно сделать вывод о том, что поломка во второй ступени ракеты не позволила ей выйти на орбиту и доставить туда спутники. Например, на видео, где показан запуск ракеты-носителя видно, что первая ступень ракеты работает хорошо, но примерно через 5 минут полета произошла серьезная потеря высоты и скорости.

На данный момент известно о том, что компания Landspace уже ведет работы над созданием второй подобной ракеты, но, когда она полетит в космос еще неизвестно. Сама ракета Zhuque-2 имеет высоту в почти 50 метров, а ее вес составляет более 200 тонн. Она предназначена для вывода на орбиту на высоту от 200 до 500 км полезных грузов весом от 4 до 6 тонн.

[ + – ] На данный момент известно о том, что компания Landspace уже ведет работы над созданием второй подобной ракеты, но, когда она полетит в космос еще неизвестно. Сама ракета Zhuque-2 имеет высоту в почти 50 метров, а ее вес составляет более 200 тонн. Она предназначена для вывода на орбиту на высоту от 200 до 500 км полезных грузов весом от 4 до 6 тонн Фото: space.com

Что касается метана, то он считается более эффективным ракетным топливом, его проще и дешевле производить, он более экологичен, а еще жидкостный двигатель на метане может потреблять меньше топлива, но при этом такая ракета может нести больше грузов.

Несмотря на то, что запуск ракеты Zhuque-2 провалился, все же Китай показывает большой прогресс в освоении космоса. За этот год страна осуществила уже почти 60 успешных запусков как государственных, так и частных ракет. Еще одним большим успехом Китая можно назвать завершения строительства на орбите космической станции "Тяньгун".

Как уже писал Фокус, Китай запланировал отправку на эту станцию обезьян, чтобы они занимались там сексом.

Также Фокус писал о том, что в Китае испытали новый ракетный двигатель для полетов на Луну и Марс.