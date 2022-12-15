Велика китайська невдача. Перша у світі ракета з метановим двигуном стартувала невдало (відео)

Унаслідок невдалого запуску все корисне навантаження, а це 14 супутників, було знищено.

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У середу, 14 грудня, з китайського космодрому "Цзюцюань" відбувся запуск першої у світі ракети-носія з рідинним двигуном, який працює на метані. Але запуск пішов не за планом, і всі 14 супутників на її борту не досягли космосу, пише Space.

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Хоча досі немає офіційних заяв від китайського космічного агентства, з різних джерел стало відомо про невдалий запуск ракети-носія з міжнародною назвою Zhuque-2. Це перша у світі ракета з рідинним двигуном, який працює на метановому паливі, і цей запуск був першим в історії подібним запуском у світі й першим у Китаї запуском приватної ракети з рідинним двигуном.

Ракету Zhuque-2 побудувала приватна компанія Landspace із Пекіна, але, незважаючи на великі надії, які на неї покладали, вона не змогла вийти на орбіту й втратила всі 14 супутників, які були в неї на борту. Попередньо відомо, згідно із заявою компанії Landspace, проблеми виникли з двигуном другого ступеня ракети, що призвело до невдачі цього історичного польоту. Наразі експерти намагаються з'ясувати, що стало причиною поломки.

Незабаром після невдалого запуску ракети Zhuque-2 у мережі з'явилися відеоролики, згідно з якими можна зробити висновок про те, що поломка на другому ступені ракети не дозволила їй вийти на орбіту й доставити туди супутники. Наприклад, на відео, де показано запуск ракети-носія, видно, що перший ступінь ракети працює добре, але приблизно через 5 хвилин польоту відбулася серйозна втрата висоти й швидкості.

Наразі відомо про те, що компанія Landspace уже веде роботи над створенням другої подібної ракети, але коли вона полетить у космос, ще невідомо. Сама ракета Zhuque-2 має висоту майже 50 метрів, а її вага становить понад 200 тонн. Вона призначена для виведення на орбіту на висоту від 200 до 500 км корисних вантажів вагою від 4 до 6 тонн.

[ + – ] Наразі відомо про те, що компанія Landspace уже веде роботи над створенням другої подібної ракети, але коли вона полетить у космос, ще невідомо. Сама ракета Zhuque-2 має висоту майже 50 метрів, а її вага становить понад 200 тонн. Вона призначена для виведення на орбіту на висоту від 200 до 500 км корисних вантажів вагою від 4 до 6 тонн. Фото: space.com

Що стосується метану, то він вважається ефективнішим ракетним паливом, його простіше й дешевше виробляти, він екологічніший, а рідинний двигун на метані може споживати менше палива, але водночас така ракета може нести більше вантажів.

Незважаючи на те, що запуск ракети Zhuque-2 провалився, все ж таки Китай показує великий прогрес в освоєнні космосу. За цей рік країна здійснила майже 60 успішних запусків як державних, так і приватних ракет. Ще одним успіхом Китаю можна назвати завершення будівництва на орбіті космічної станції "Тяньгун".

Як уже писав Фокус, Китай запланував відправку на цю станцію мавп, щоб вони займалися там сексом.

Також Фокус писав про те, що в Китаї випробували новий ракетний двигун для польотів на Місяць і Марс.