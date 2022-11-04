Китай відправляє мавп на космічну станцію, щоб вони займалися там сексом: навіщо це потрібно

Експеримент на станції "Тяньгун" може відповісти на важливе питання: чи можуть ссавці розмножуватися в космосі?

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Китайські вчені планують відправити на орбітальну станцію КНР під назвою "Тяньгун" мавп, яких люди хочуть змусити паруватися в космосі. Цей експеримент призначений для того, щоб з'ясувати, чи можуть ссавці та потенційно навіть люди займатися сексом в умовах мікрогравітації та навіть приводити потомство, пише Futurism.

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Учені планують відправити мавп у космос для експерименту, який проведуть на найбільшому сегменті китайської космічної станції — "Веньтянь". Зараз на цьому модулі створені всі умови для вивчення поведінки живих істот у космосі.

[ + – ] Учені планують відправити мавп у космос для експерименту, який проведуть на найбільшому сегменті китайської космічної станції — "Веньтянь". Фото: South China Morning Post

"Експеримент за участю мавп проводитимуть астронавти, які перебувають на станції. Це дослідження допоможе покращити наші знання про те, як організм ссавців адаптується до космічних умов, а також дозволить з'ясувати, наскільки реальне розмноження в космосі та які проблеми можуть виникнути", — каже Чжан Лу з Китайської академії наук у Пекіні.

За словами вчених, через те, що люди планують колонізувати Місяць і Марс, питання про те, чи можуть вони займатися сексом у космосі та народжувати дітей, залишається найважливішим на порядку денному. Досі немає жодного підтвердженого факту, що астронавти на МКС займалися будь-коли сексом. Але якщо люди житимуть у космосі, на орбітальних станціях або в колоніях на інших планетах, їм просто необхідно це робити й народжувати дітей.

[ + – ] За словами вчених, через те, що люди планують колонізувати Місяць і Марс, питання про те, чи можуть вони займатися сексом у космосі та народжувати дітей, залишається найважливішим на порядку денному Фото: SciTechDaily

Поки що, тільки простіші організми, такі як круглі черв'яки, змогли розмножуватися в космосі. Але складнішим формам життя це поки що не вдалося. Наприклад, у 1979 році астронавти СРСР провели в космосі експеримент, у ході якого їм вдалося змусити мишей спарюватися. І деякі з них навіть завагітніли. Але після повернення на Землю жодна з мишей не народила. 2014 року російські астронавти провели експеримент із геконами, щоб з'ясувати, чи можуть ті приводити потомство. Але цей задум не вдався, адже всі істоти загинули.

Більші тварини, особливо мавпи, мають більше спільного з людьми. Тому цей експеримент такий важливий для науки. Але, за словами Кеко Кі з Університету Цінхуа, астронавтам на орбіті доведеться зіткнутися з багатьма труднощами. Мавп потрібно буде годувати, доглядати їх, прибирати відходи. Але перебування в космосі може спричинити у тварин величезний стрес.

Проте якщо навіть астронавтам вдасться забезпечити щастя й комфорт приматам на космічній станції, зайнятися сексом у космосі не так просто.

[ + – ] Проте якщо навіть астронавтам вдасться забезпечити щастя й комфорт приматам на космічній станції, зайнятися сексом у космосі не так просто Фото: South China Morning Post

"По-перше, важко залишатися в тісному контакті один з одним в умовах невагомості. По-друге, нижчий кров'яний тиск у космосі, швидше за все, призведе до проблем ерекцією у самців. планують китайські вчені", — говорить Адам Уоткінс з Ноттінгемського університету, Великобританія.

Такі ж проблеми чекають і на людей у космосі, вважає Уоткінс. Потрібно ще подбати про те, щоб двоє астронавтів могли знайти відокремлене місце на компактній космічній станції, якщо говорити про потенційне розмноження людей у космосі.

Водночас варто відзначити, що експерименти на МКС показали, що зміна гравітації та космічне випромінювання мало впливають на якість сперми у чоловіків. Це означає, що шанс розмножуватись у космосі для людей ще залишається. Щодо експерименту з мавпами, то головною перешкодою тут є те, чи зможуть астронавти змусити приматів до соїтію.

Як уже писав Фокус, тепер космічна станція "Тяньгун" повністю зібрана на орбіті і складається із трьох модулів. Останній із них цього тижня доставила до космосу ракета "Чанчжен-5В". Але тепер вона повертається на Землю, і її уламки можуть впасти в будь-якій частині планети.

Фокус вже писав про те, що вчені розповіли, чи можуть жінки завагітніти у космосі та які це може спричинити проблеми.