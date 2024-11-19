В Таїланді 300 розлючених мавп втекли з вольєра та увірвались до поліцейського відділку (фото)

Лопбурі загалом вважається містом мавп, де живуть тисячі приматів. Часто вони б'ються, створюють банди та відбирають їжу у людей.

В Лопбурі (Таїланд) 16 листопада близько 300 агресивних мавп вирвались з клітки та увірвались в поліцейський відділок. Про це пише Daily Star.

Журналісти зазначають, що примати втекли з місцевого розплідника та розгулювали по дахах та будинках людей. Згодом тварини дійшли до поліцейського відділку, який розташовувався неподалік.

З усіх мавп самостійно повернулись в розплідник після "подорожі" близько 40 тварин, бо вони зголодніли. Інших довелось відловлювати за допомогою фахівців з розведення мавп та Департаменту національних парків, дикої природи та охорони рослин.

"Розплідник для мавп не був обладнаний для того, щоб запобігти такій рішучій втечі. Ми робимо все можливе для гарантування безпечного повернення всіх мавп", — зазначив представник Департаменту.

Мавп вдалось виловити та повернути в розплідник. Вольєр відремонтований та захищений від майбутніх можливих спроб втечі.

Це не перший подібний інцидент в місті — Лопбурі загалом вважається містом мавп: їх загальна кількість складає близько 2000 осіб. Примати утворюють "банди", б'ються та займаються дрібними "крадіжками".

Зазвичай мавп годують туристи. Однак під час пандемії чисельність людей в місті зменшилась, і зухвалі примати носилися містом у пошуках їжі. Вони грабували магазини та підприємства, виривали продукти з рук людей.

Виявилось, члени зграї мавп сімейства ігрункових називають один одного по іменах. Використовують особливі крики для ідентифікації та спілкування один з одним.

Нагадаємо, з дослідницького центру в США втекли 43 макаки-резуса. Жителі міста бачили їх в себе на подвір'ях.