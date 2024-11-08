Як у фільмі про зомбі: мавпи, які втекли з лабораторії, почали нападати на людей

Жителі міста в Південній Кароліні, де розгулюють макаки, які втекли, розповідають, що вже бачили тварин у себе на подвір'ях.

6 листопада 43 макаки-резуса втекли з дослідницького центру, відомого як "мавпяча ферма" в Йемассі, місті з населенням лише 1000 осіб, розташованому приблизно за 100 км на захід від Чарльстона. Жителів попросили не виходити на вулиці, а поліція почала операцію з вилову тварин. Примітно, але у відомому фільмі про зомбі "28 днів потому" саме так почався зомбі-апокаліпсис: коли заражені мавпи опинилися на волі. Утім, у містечку кажуть, що мавпи постійно втікають від учених, тож вони не бояться. Про це пише Daily Mail.

Сюжет про макак, які втекли, на місцевому телебаченні

Місцеві жителі кажуть, що за останні роки їм довелося зіткнутися з численними втечами мавп, пов'язаними з лабораторією Alpha Genesis, але це перший випадок, коли їм наказали закрити свої будинки та не виходити на вулицю.

Власник місцевого бізнесу, який побажав залишитися анонімним, розповів журналістам, як він одного разу зіткнувся з мавпою з пухлиною на шиї і божевільним виразом очей. Вони викликали поліцію, ті зателефонували в лабораторію і ті забрали втікача.

Тим часом генеральний директор Alpha Genesis доктор Грег Вестергаард повідомив журналістам Daily Mail, що масова втеча макак цього тижня сталася після того, як доглядач не зміг правильно закрити ворота вольєра на відкритому повітрі, де утримувалася група молодих самок мавп.

На об'єкті Alpha Genesis вирощують мавп, яких використовуватимуть для досліджень вакцин і ліків від низки захворювань.

Доктор Вестергаард заявив, що нинішня зграя мавп-втікачів не становить загрози зараження людей, оскільки їх ще не використовували в експериментах.

За словами доктора Вестергаарда, мавпи, які втекли, — це здебільшого невеликі самки, які "полохливі" і чутливі до гучних звуків і різких рухів.

За його словами, поліція вистежила їх до лісу недалеко від об'єкта, де розставляють пастки з приманкою, щоб спробувати зловити їх знову.

Втікачі-макаки в Ємассі

Однак власниця місцевого бізнесу Шарлотта Мюррей заявила, що їй відомі випадки, коли мавпи вже почали забиратися до будинків і дворів місцевих жителів.

"Зазвичай центр відмінно справляється з втечами, але це перший раз, коли я пам'ятаю, щоб вони попросили людей тримати двері та вікна замкненими. Я вже бачила мавп, які втекли, недалеко від кампуса окружної ради, але відтоді, як це сталося, минуло вже досить багато часу", — жінка заявила, що в Ємассі не бояться мавп, які втекли. І назвала їх "милими тваринами".

Притулок, у якому утримують понад тисячу мавп, розташований на околиці міста Йемассі. У звіті Міністерства сільського господарства США за 2022 рік зазначено, що в період із січня по серпень того року було зафіксовано шість втеч.

В одному випадку зграя з 10 мавп втекла через слабку ланцюгову сітку у своїй огорожі, а в трьох інших випадках мавпам вдалося зняти дерев'яні панелі, що розділяли їхні клітки.

Також був випадок, коли одна мавпа втекла і її ловили майже місяць. У червні 2018 року Alpha Genesis була оштрафована на 12 000 доларів за чотири попередні втечі, а також за інші проблеми з вольєрами.

У 2016 році 19 мавп втекли з клітки і були спіймані майже через шість годин.

А в грудні 2014 року з притулку втекло близько 26 мавп.

Alpha Genesis також управляє ще одним об'єктом для утримання мавп на острові Морган, недалеко від узбережжя Південної Кароліни. Загалом на двох об'єктах міститься понад 5000 мавп.

Нагадаємо, Фокус писав про втечу макак із лабораторії в Ємассі. Тоді глава центру рекомендував місцевим жителям не наближатися до тварин. Втікачі макаки можуть і не бути заразними, але у них великі ікла і вони можуть завдати серйозних ран.