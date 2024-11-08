Вікна та двері на засув. У невеликому містечку оголосили тривогу: з лабораторії втекли 40 піддослідних

Місцева влада закликала мешканців тримати двері зачиненими й не наближатися до втікачів задля своєї ж безпеки.

Невелике американське містечко Йемассив у Південній Кароліні опинилося в епіцентрі тривоги: причиною стала втеча більш як чотирьох десятків підопічних із місцевої дослідницької лабораторії. У результаті місцева влада закликала людей тримати двері та вікна будинків зачиненими й уникати контакту з утікачами, пише Science Alert.

Йдеться про понад 40 макак-резусів, які залишили свої вольєри в дослідницькій лабораторії, керованій Alpha Genesis, що спеціалізується на біомедичних дослідженнях на приматах. Зазначимо, що інцидент із втечею стався в четвер, 7 листопада.

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Дослідники описали своїх підопічних, як "полохливих", проте попросили людей не наближатися до тварин і повідомляти в службу порятунку. Місцева влада також направила для допомоги у виявленні макак-втікачів пошукові групи, які намагаються заманити підопічних дослідників їжею.

У повідомленні зазначено, що жителям містечка Йеммасив слід стежити за дверима своїх будинків і негайно повідомити про будь-яких побачених особин за телефоном служби порятунку. При цьому "за жодних обставин" рекомендували не наближатися до приматів.

Відомо, що загалом складно з дослідницької лабораторії втекли 43 макаки — всі вони молоді самки, вагою не більше трьох кілограмів. Співробітники лабораторії також зазначають, що жодна з цих тварин раніше не використовувалася для тестування. За словами представника компанії Alpha Genesis, усі самки ще занадто молоді, щоб переносити будь-які хвороби.

За словами генерального директора Alpha Genesis Грега Вестергаарда, втеча приматів із дослідницької лабораторії виявилася вельми "розчаровуючою". Представник компанії також заявив, що сподівається на щасливий результат — дослідники сподіваються, що примати самі повернуться в будівлю дослідницької лабораторії.

Припускають, що тварини опинилися на волі після того, як доглядач не зачинив двері у вольєрі — унаслідок цього макаки змогли бродити вільно. Дослідники також зазначають, що втеча макак-резусів схожа на слідування за лідером: куди рухається "ватажок" втікачів, туди прямують і інші.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше успішно клонували макаку-резуса: чи будуть люди наступними.