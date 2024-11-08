Окна и двери на засов. В небольшом городке объявили тревогу: из лаборатории сбежали 40 подопытных

Местные власти призвали жителей держать двери закрытыми и не приближаться к беглецам для своей же безопасности.

Небольшой американский городок Йемассив в Южной Каролине оказался в эпицентре тревоги: причиной стало бегство более четырех десятков подопечных из местной исследовательской лаборатории. В результате местные власти призвали людей держать двери и окна домов закрытыми и избегать контакта с беглецами, пишет Science Alert.

Речь идет о более 40 макак-резусов, которые покинули свои вольеры в исследовательской лаборатории, управляемой Alpha Genesis, специализирующейся на биомедицинских исследованиях на приматах. Отметим, что инцидент с бегством произошел в четверг, 7 ноября.

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Исследователи описали своих подопечных, как "пугливых", однако попросили людей не приближаться к животным и сообщать в службу спасения. Местные власти также направили для помощи в обнаружении макак-беглецов, поисковые группы, которые пытаются заманить подопечных исследователей едой.

В сообщении значится, что жителям городка Йеммасив следует следить за дверьми своих домов и немедленно сообщить о любых увиденных особях по телефону службы спасения. При этом "ни при каких обстоятельствах" рекомендовали не приближаться к приматам.

Известно, что в общей сложно из исследовательской лаборатории сбежали 43 макаки — все они молодые самки, весом не более трех килограммов. Сотрудники лаборатории также отмечают, что ни одно из этих животных ранее не использовалось для тестирования. По словам представителя компании Alpha Genesis, все самки еще слишком молоды, чтобы переносить какие-либо болезни.

По словам генерального директора Alpha Genesis Грега Вестергаарда, побег приматов из исследовательской лаборатории оказался весьма "разочаровывающим". Представитель компании также заявил, что надеется на счастливый исход — исследователи надеются, что приматы сами вернутся в здание исследовательской лаборатории.

Предполагается, что животные оказались на воле после того, как смотритель не закрыл дверь в вольере — в результате макаки смогли бродить свободно. Исследователи также отмечают, что побег макак-резусов похож на следование за лидером: куда движется "вожак" беглецов, туда направляются и другие.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые успешно клонировали макаку-резуса: будут ли люди следующими.