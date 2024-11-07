Воспринимает людей за "спарринг-партнеров": власти закрыли город из-за угрозы от дикого кенгуру

Дикое животное сбежало из вольера и его владелец не сообщил об этом своевременно. Кенгуру тем временем бегал по окрестностям города и пугал туристов.

В Соединенных Штатах Америки "кенгуру-боксер" оцепил целый город после того, как сбежал из вольера. Он может быть опасен для людей. Об этом говорится в материале Daily Star.

Власти одного из городов штата Флорида приняли решение временно закрыть его после известия в октябре о том, что из вольера, после встречи с медведем, сбежало потенциально опасное животное — дикий кенгуру.

На прошлой неделе "боксера" все же удалось словить и сделал это хозяин животного, проживающий в округе Волусия. Кенгуру, по его словам, сам вернулся домой.

Несмотря на это, владелец животного все же был обвинен в ненадлежащем содержании, просроченной лицензии и в том, что он не сообщил о побеге в течение 12 часов.

Пока кенгуру отсутствовал дома, он бегал по окрестностям Флориды, пугая местных жителей и туристов. Примечательно, что по данным Управления по охране окружающей среды, кенгуру может воспринимать человека как "спарринг-партнера" и нанести урон.

"Кенгуру будет нападать на человека, как если бы он был другим кенгуру. Он может толкать или хватать передними лапами, а также откидываться назад и бить задними лапами. Полученные травмы могут быть серьезными", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что дикий зверь выпал с потолка и парализовал работу аэропорта. На опубликованных кадрах можно увидеть, как животное висит на проводах, пока сотрудники авиакомпании и посетители ищут, где спрятаться.