Напуганные люди кричали: дикий зверь выпал с потолка и парализовал работу аэропорта (видео)

На опубликованных кадрах можно увидеть, как животное висит на проводах, пока сотрудники авиакомпании и посетители ищут, где спрятаться.

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Испуганные сотрудники и пассажиры аэропорта LaGuardia (Нью-Йорк, США) убежали от стойки регистрации Spirit Airlines после того, как увидели енота, который свисал с потолка, а затем упал на пол терминала. Дикое животное начало растерянно бегать из одного угла помещения в другой, а напуганные люди паниковали и кричали. Об этом пишет издание New York Post.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как енот висит на проводах, пока сотрудники авиакомпании и посетители ищут для себя более безопасное место. Затем незваный гость обегает линию Администрации транспортной безопасности, провоцируя суматоху.

Один путешественник как раз нес пустой мусорный бак и надеялся поймать озорника, но тщетно.

"Это очень похоже на LaGuardia и на Spirit Airlines", — прокомментировал один из пользователей социальных сетей.

"Здорово!" Когда-то LaGuardia был известен как аэропорт "третьего мира", пока масштабная реконструкция не сделала его одним из лучших на Северо-Востоке", — шутит другой;

Еще один добавил: "Не знаю почему, но еще смешнее, что это произошло возле стоек регистрации";

"Я ценю человека, который сразу же берет на себя ответственность", — похвалила смельчака следующая пользовательница.

Представитель администрации аэропорта сообщил журналистам в электронном письме, что енота заметили около 8 утра. Животное быстро поймали, а затем выпустили за пределы терминала.

"Чтобы гарантировать безопасность перевозок, сотрудники аэропорта тесно сотрудничают с профессиональной компанией, которая занимается вопросами контроля за дикими животными и внедрения необходимых мер предосторожности. Мы проводим постоянные проверки и сделаем все возможное, чтобы не допустить такого в будущем", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее Фокус писал, что самолет, который должен был отправиться в рейс из города Арнштадт (Германия), не смог сделать это из-за "упрямого" ежа, который выбрался на взлетную полосу. Маленький зверь был занят поисками пищи и не хотел освобождать место для авиалайнеров, рассказывает пилот Эккехард Дирбах.

Кроме того, маленький синий пингвиненок "танцевал" на взлетно-посадочной полосе Международного аэропорта Веллингтона в Новой Зеландии, из-за чего пришлось задержать несколько рейсов.