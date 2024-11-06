Нажахані люди кричали: дикий звір випав зі стелі й паралізував роботу аеропорту (відео)

На опублікованих кадрах можна побачити, як тварина висить на дротах, поки співробітники авіакомпанії та відвідувачі шукають, де сховатися.

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Перелякані співробітники та пасажири аеропорту LaGuardia (Нью-Йорк, США) втекли від стійки реєстрації Spirit Airlines після того, як побачили єнота, який звисав зі стелі, а потім впав на підлогу термінала. Дика тварина почала розгублено бігати з одного кутка приміщення в інше, а нажахані люди панікували й кричали. Про це пише видання New York Post.

На опублікованих кадрах можна побачити, як єнот висить на дротах, поки співробітники авіакомпанії та відвідувачі шукають для себе безпечніше місце. Потім незваний гість оббігає лінію Адміністрації транспортної безпеки, провокуючи метушню.

Один мандрівник саме ніс порожній сміттєвий бак й сподівався зловити бешкетника, але марно.

"Це дуже схоже на LaGuardia і на Spirit Airlines", — прокоментував один з користувачів соціальних мереж.

"Чудово!" Колись LaGuardia був відомий як аеропорт "третього світу", доки масштабна реконструкція не зробила його одним з найкращих на Північному Сході", — жартує інший;

Ще один додав: "Не знаю чому, але ще смішніше, що це сталося біля стійок реєстрації";

"Я ціную чоловіка, який одразу ж бере на себе відповідальність", — похвалила сміливця наступна дописувачка.

Представник адміністрації аеропорту повідомив журналістам в електронному листі, що єнота помітили близько 8 ранку. Тварину швидко спіймали, а згодом випустили за межі термінала.

"Щоб гарантувати безпеку перевезень, співробітники аеропорту тісно співпрацюють з професійною компанією, яка займається питаннями контролю за дикими тваринами й впровадження необхідних запобіжних заходів. Ми проводимо постійні перевірки й зробимо все можливе, щоб не допустити такого в майбутньому", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що літак, який мав вирушити у рейс з міста Арнштадт (Німеччина), не зміг зробити це через "впертого" їжака, який вибрався на злітну смугу. Маленький звір був зайнятий пошуками їжі й не хотів звільняти місце для авіалайнерів, розповідає пілот Еккехард Дірбах.

Крім того, маленьке синє пінгвіненя "танцювало" на злітно-посадковій смузі Міжнародного аеропорту Веллінгтона в Новій Зеландії, через що довелось затримати кілька рейсів.