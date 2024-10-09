Підгодовувала 35 років: подвір'я біля будинку жінки у США окупувала "армія єнотів" (відео)

Американка з округу Кітсеп у штаті Вашингтон підгодовувала тварин протягом багатьох десятиліть. Однак недавно до її подвір'я наглянула ціла "армія" єнотів, яка почала завдавати їй серйозних проблем.

Related video

Величезна група єнотів у понад 100 особин зайняла обійстя однієї жінки в окрузі Кітсеп, штат Вашингтон. Після того, як вона не змогла вийти зі свого будинку через агресивну поведінку тварин, вона звернулася до місцевих правоохоронців, пише The Daily Mail.

Журналісти пишуть, що причиною цьому стала надмірна доброта жінки, яка протягом 35 років підгодовувала цих тварин і ніколи не мала проблем. Однак шість тижнів тому ситуація змінилася.

"Якимось чином про це дізналися в країні єнотів, і всі вони прийшли до її будинку в очікуванні їжі", — сказав речник шерифа округу Кітсеп Кевін Маккарті, додавши, що коли вони отримали дзвінок про допомогу від нещасної жінки, яка заявила, що єноти заблокували її в машині на її подвір'ї.

Прибувши на місце, поліцейські були шоковані, коли побачили величезну групу єнотів, які, щоправда, поводилися доволі тихо. Налякана жінка розповіла поліцейським, що ніколи в житті не бачила такої кількості тварин у себе, а кілька з них були доволі агресивними. Офіцери порадили їй звернутися до Департаменту захисту диких тварин, аби розв'язати цю ситуацію.

Далі, як пишуть журналісти, власницю обійстя попросили звернутися до приватних ловців, які займаються виловом диких тварин. Після звернення вони заявили, що готові цим зайнятися і зажадали 500 доларів за кожну впійману тварину, що загалом може обійтися жінці у десятки тисяч доларів.

Водночас сусіди підтвердили, що єноти постійно вешталися біля будинку нещасної жінки вже понад місяць. Один з них заявив, що його собака кілька разів бився з пухнастими нахабниками, а на головній дорозі, яка веде до місця проживання людей, він бачив тіла кількох тварин. Інша сусідка нещасної жінки, Венді Кронк, сказала, що в її подвір'ї теж бувало кілька непроханих гостей. Вона сподівається, що сусідці вже допоможуть розв'язати цю проблему.

ЗМІ вказують, що місцевий Департамент захисту дикої природи зазначає, що головною причиною таких дій єнотів стало їхнє підгодовування. Оскільки тварини отримали постійне джерело харчування, вони почали все активніше збиратися до цього місця, аж поки їхня кількість не стала критичною.

Представниця місцевого Департаменту Бріджет Маєр каже, що через велике скупчення тварин це також сприяє поширенню хвороб, які переносять єноти. Крім того, через таку навалу тварин до місць харчування вони втрачають пильність, що означатиме й можливу появу хижаків біля масового перебування тварин.

Маєр переконана, що найкращим способом протидіяти "нахабству" тварин стане встановлення паркану на городах і фруктових садах, а також прибирання територій від залишків їжі від непроханих гостей. З її думкою солідарний спікер місцевого департаменту шерифа Маккарті, який каже, що "все дуже просто — не годуйте диких тварин".

Станом на зараз невідомо, чи вдалося нещасній жінці, на території якої завелася така кілька єнотів, позбутися їх. Наразі служба захисту тварин повідомила, що шукає способи допомогти хазяйці.

Нагадаємо, 8 лютого військовослужбовці Збройних сил України врятували та прихистили в себе єнота. За словами українського захисника, тварина, яка отримала ім'я Славко, стає дедалі соціальнішою та "творить хаос".

Видання Cybernews написало, що єноти атакують Tesla Cybertruck, плутаючи їх зі сміттєвими баками. Один із власників автомобіля поділився фото, на яких видно, як єноти намагалися розкрити тент на багажнику.