"Наводить свої порядки на позиціях": боєць ЗСУ показав врятованого єнота (відео)

За словами українського захисника, тварина, яка отримала ім'я Славко, стає дедалі соціальнішою і "творить хаос".

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Військовослужбовці Збройних сил України врятували і прихистили у себе єнота. Кумедні відео з вихованцем публікує користувач TikTok з ніком bob_ukrop.

"Славко творить хаос, не засумуєш із цим шкідливим", — зазначив військовий.

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В іншій публікації український захисник зазначає, що єнот стає більш соціальним, скрізь лазить і чіпає речі. За його словами, тварина також навчилася "клянчити їжу".

На одному з відео єнот вивчає підвіконня і поверхню столу, хапаючи лапками різні предмети. На зауваження автора відео Славко не реагує. На інших відео можна також побачити, як звір миє свою іграшку в тазику і їсть корм, призначений собаці.

Відео з твариною прокоментував український журналіст Юрій Бутусов, зазначивши, що єнота врятували українські військовослужбовці.

"Врятований і відгодований нашими воїнами єнот-крадій на прізвисько "Славко" наводить свої порядки на позиціях", — написав він.

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Нагадаємо, 23 січня видання Рolitico опублікувало статтю про те, як кішки допомагають солдатам як емоційна підтримка, залучають пожертви для військових, а також борються із загарбниками — з мишами.

Раніше, 3 липня, боєць ЗСУ Олександр Ляшук розповів історію про свого кота на прізвисько Шайба. За словами військового, кіт зник майже на три тижні. Пізніше з'ясувалося, що він "знайшов кішечок" на іншій позиції військових.