Настигла відплата: в окупантів вкрали єнота, якого ті раніше поцупили із зоопарку Херсона

За допомогою вкраденого українского єнота, якого росіяни назвали "Херсі", вони збирали кошти на допомогу ЗС РФ. Тепер збори припинилися.

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Російські окупанти не поділили між собою єнота, якого раніше вкрали із зоопарку в Херсоні. Тварину "перекрали" в його неукраїнських власників і вивезли із зони бойових дій у невідомому напрямку. Про це загарбники поскаржилися в телеграм-каналі "Енот из Херсона".

"На жаль, проєкт "Єнот із Херсона" закінчує своє життя звичайною зрадою", — ідеться в публікації.

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Адмін телеграм-каналу пожалівся, що за допомогою вкраденого українского єнота, якого назвали "Херсі", вони змогли раніше зібрати 20 млн рублів і купити російським загарбникам лікарняні ліжка, генератори, снігоболотоходи, тепловізори, а зараз усе це припиняється.

Із допису зрозуміло, що "херсі"-волонтери не поділили кошти й самого єнота, через що хтось спритніший із них поцупив тварину та, ймовірно, спекулюватиме нею далі в наступних зборах.

"Про долю вкраденого Херсі ви ще почуєте, зараз, за нашими даними, він без нашого відома залишив зону проведення "СВО". А тим, хто поховав проєкт, — Бог суддя. Зрадники завжди і для всіх будуть зрадниками", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що єнот, вкрадений російськими окупантами з Херсонського зоопарку, вкусив за палець колаборанта Володимира Сальдо.

Раніше повідомлялося, що поетеса з Росії Анна Долгарьова повідомила єдину "хорошу новину" для ЗС РФ після їхньої втечі з Херсона. Новина полягала в тому, що її товариш встиг вкрасти єнота з Херсонського зоопарку.