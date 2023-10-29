Настигло возмездие: у оккупантов украли енота, которого те ранее украли из зоопарка Херсона

С помощью украденного украинского енота, которого россияне назвали "Херси", они собирали средства на помощь ВС РФ. Теперь сборы прекратились.

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Российские оккупанты не поделили между собой енота, которого ранее украли из зоопарка в Херсоне. Животное "перекрали" у его неукраинских владельцев и вывезли из зоны боевых действий в неизвестном направлении. Об этом захватчики пожаловались в телеграм-канале "Енот из Херсона".

"К сожалению проект "Енот из Херсона" заканчивает свою жизнь обычной изменой", — говорится в публикации.

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Админ телеграм-канала пожаловался, что с помощью украденного украинского енота, которого назвали "Херси", они смогли ранее собрать 20 млн рублей и купить российским захватчикам больничные койки, генераторы, снегоболотоходы, тепловизоры, а сейчас все это прекращается.

Из сообщения понятно, что "херси"-волонтеры не поделили средства и самого енота, из-за чего, кто-то более ловкий из них украл животное и, вероятно, будет спекулировать им дальше в следующих сборах.

"О судьбе украденного Херси вы еще услышите, сейчас, по нашим данным, он без нашего ведома покинул зону проведения "СВО". А тем, кто похоронил проект — Бог судья. Предатели всегда и для всех будут предателями", — говорится в сообщении.

Напомним, что енот, украденный российскими оккупантами из Херсонского зоопарка, укусил за палец коллаборанта Владимира Сальдо.

Ранее сообщалось, что поэтесса из России Анна Долгарева сообщила единственную "хорошую новость" для ВС РФ после их бегства из Херсона. Новость заключалась в том, что ее товарищ успел украсть енота из Херсонского зоопарка.