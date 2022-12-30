Оккупанты зачислили украденного из Херсона енота в "госуниверситет" Мелитополя (видео)

Так называемый ректор учебного заведения Андрей Чуйков сообщил, что животное подало заявление для вступления на два факультета: "Лесное дело" и "специализированный факультет информационной безопасности".

Related video

Российские оккупанты зачислили украденного из Херсона енота в так называемый "Мелитопольский государственный университет". Теперь он является курсантом. Об этом заявили в пресс-службе захваченного россиянами учебного заведения.

"В МГУ имени Антона Макаренка новый курсант — енот "Херсон"… от него поступило заявление на принятие в наш университет", — сказано в материале.

Так называемый ректор учебного заведения Андрей Чуйков сообщил, что енот из Херсона подал заявление для вступления на два факультета: "Лесное дело" и "специализированный факультет информационной безопасности".

29 декабря Чуйков подписал приказ о зачислении животного на факультет "информационной безопаносности" с постановкой "на все виды довольствия".

Напомним, 21 декабря росСМИ сообщили, что из зооуголка в оккупированной Новой Каховке россияне вывезли десятки животных в Крым. Среди них — крокодил, херсонские носухи, попугаи, нутрии и другие. Они находятся в парке львов "Тайган", куда ранее привезли украденных зверей из Херсона.

13 ноября российские пропагандисты показали, как ВС РФ украли енота, ламу, волка, осла и белок из зоопарка в Херсоне. Тогда украинская сторона предложила обменять похищенных животных на пленных российских солдат.