Окупанти зарахували вкраденого з Херсона єнота до "держуніверситету" Мелітополя (відео)

Так званий ректор навчального закладу Андрій Чуйков повідомив, що тварина подала заяву для вступу на два факультети: "Лісова справа" та "спеціалізований факультет інформаційної безпеки".

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Російські окупанти зарахували вкраденого з Херсона єнота до так званого "Мелітопольського державного університету". Наразі він є курсантом. Про це заявили у пресслужбі захопленого росіянами навчального закладу.

"В МДУ імені Антона Макаренка новий курсант — єнот "Херсон"... від нього надійшла заява на прийняття до нашого університету", — сказано в матеріалі.

Так званий ректор навчального закладу Андрій Чуйков повідомив, що єнот із Херсона подав заяву для вступу на два факультети: "Лісова справа" та "спеціалізований факультет інформаційної безпеки".

29 грудня Чуйков підписав наказ про зарахування тварини на факультет "інформаційної безпеки" з постановкою "на всі види забезпечення".

Нагадаємо, 21 грудня росЗМІ повідомили, що із зоокуточка в окупованій Новій Каховці росіяни вивезли десятки тварин у Крим. Серед них крокодил, херсонські носухи, папуги, нутрії та інші. Вони перебувають у парку левів "Тайган", куди раніше привезли вкрадених звірів із Херсона.

13 листопада російські пропагандисти показали, як ЗС РФ вкрали єнота, ламу, вовка, осла та білок із зоопарку в Херсоні. Тоді українська сторона запропонувала обміняти викрадених тварин на полонених російських солдат.