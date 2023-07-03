"Герой-коханець знайшов кішечок": зірка мережі кіт Шайба повернувся до господаря із ЗСУ (фото)

За словами військового Олександра Ляшука, практично три тижні пішло на пошуки. Виявилося, що пухнастий улюбленець став розвідником і проводив час із побратимами на іншій позиції.

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Відомий бойовий кіт на прізвисько Шайба знайшовся і возз'єднався зі своїм власником Олександром Ляшуком. Про це боєць Збройних сил України написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 2 липня.

За його словами, практично три тижні пішло на пошуки і до цього долучилася практично вся країна. Тепер вони разом продовжать нести службу на південному напрямку в Одеській області.

"Знайшли!!! Шайбусика знайшли. Поки вся країна шукала Шайбіка, цей герой-коханець став розвідником, пройшовши чималу дистанцію, знайшов кішечок і чілив з ними на другій позиції у військових. Військові побачили оголошення, яке я розклеїв поблизу, зателефонували і привезли мені нашого героя. Гроші вони не просили, я сам попросив у них номер банківської картки і перерахував обіцяну винагороду, нехай ці кошти підуть їм на користь для нашої спільної перемоги", — йдеться в повідомленні.

Окремо Олександр Ляшук подякував тим, хто співпереживав і допомагав у пошуках кота. Деякі підписники і зовсім запропонували розділити виплату винагороди для тих, хто знайде тварину.

Наразі військовий займеться питанням безпеки кота Шайби та перевірить обов'язково його здоров'я після тривалої відсутності.

"Відвезу Шайбіка до ветеринара для перевірки його здоров'я. Одягнув на нього нашийник та інший AirTag, і буду шукати інший більш дієвий у наших умовах GPS-трекер", — підсумував військовий.

Нагадаємо, 29 червня повідомлялося, що зірка інтернету кіт Шайба зник в Одеській області. За словами військового Олександра Ляшука, понад два тижні він самостійно намагався знайти пухнастого улюбленця, але після цього вирішив залучити силу інтернету. Тому, хто знайде кота, обіцяв велику винагороду в розмірі 20 тисяч гривень.