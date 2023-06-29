Зірка інтернету кіт Шайба зник на Одещині: боєць ЗСУ просить про допомогу (фото)

За словами військового Олександра Ляшука, понад два тижні він самотужки намагався знайти пухнастого улюбленця, але тепер вирішив підключити силу інтернету. Тому, хто знайде кота, обіцяє велику винагороду.

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В Одеській області загубився кіт бійця ЗСУ Олександра Ляшука на прізвисько Шайба. Він став досить популярним завдяки роликам у соціальних мережах. Про це написав військовослужбовець на своїй сторінці у Twitter 28 червня.

За його словами, він не може знайти свого пухнастого улюбленця вже понад два тижні. Через те, що військовий продовжує виконувати бойові завдання, точне місце розташування зникнення він назвати не зміг, адже ця інформація може допомогти російським окупантам. Відомо тільки те, що трапилося це в Одеській області.

Власними силами він не зміг його відшукати, тому було прийнято рішення підключити силу інтернету. Олександр Ляшук вірить, що це може допомогти знайти кота на прізвисько Шайба, якого ніхто не бачив 16 днів.

"Він для мене як моя дитина, це розбиває моє серце. Коли він зник, то був без нашийника і розвантаження, абсолютно як звичайний котик. Якщо ви думаєте, що ви його знайшли або бачили схожого, напишіть мені в соцмережах місце, де ви бачили, а якщо є, то надсилайте фото/відео. Будемо сподіватися і вірити в краще", — йдеться в повідомленні.

Окремо Олександр Ляшук закликав людей робити репости, адже це збільшує шанси того, що кота знайдуть.

При цьому, тому, хто знайшов, покладається винагорода від військового. Чоловік готовий заплатити 20 тисяч гривень тому, хто зрештою знайде кота і поверне його назад у сім'ю.

Нагадаємо, 17 вересня 2022 року повідомлялося, що собака Ляля допомогла ЗСУ звільнити Куп'янськ у Харківській області. Чотирилапа помічниця супроводжувала військових і попереджала про ворожі обстріли на знак подяки за порятунок.