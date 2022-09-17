Бойова собака Ляля допомогла ЗСУ звільнити Куп'янськ: тепер їй потрібен дім (відео)

Чотирилапа помічниця супроводжувала військових і попереджала про ворожі обстріли в подяку за порятунок.

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Волонтери шукають новий дім собаці на прізвисько Ляля, яка допомогла українським військовим звільнити місто Куп'янськ у Харківській області. Відео про вихованицю розмістили у спільноті "Порятунок тварин Харків" у Facebook.

Помічниця приєдналася до спецпідрозділу KRAKEN, сформованого з ветеранів полку "Азов", які увійшли до окупованого Куп'янська. Військові опинилися під мостом і почули скиглення, а потім виявили собаку, яка впала у отвір між перекриттями і не змогла вибратися самостійно, а потім витягнули її, приручили і назвали "Ляля 30 кг" через пристойну вагу.

Собака прив'язався до рятівників і чотири дні супроводжувала українських воїнів на позиціях, допомагаючи зачищати місто від російських військ. На відео знято, як Ляля бігає поруч із оператором і їздить разом із військовими на машині. Вона полюбилася бійцям KRAKEN ніжністю, розумом і тваринною інтуїцією, адже завжди попереджала про ворожі обстріли.

"Без Лялі до Харкова хлопці повернутися вже не могли. Бійці дуже за неї хвилюються, і хочуть, щоб вона якнайшвидше знайшла родину", — зазначили волонтери і закликали охочих прийняти Лялю до себе додому звертатися за номером телефону, вказаним у пості.

16 вересня стало відомо, що підрозділ KRAKEN повністю звільнив Куп'янськ у Харківській області. Бійці форсували річку Оскіл і проникли в ту частину міста, де ще лишалися російські війська, тепер місто повністю перебуває під контролем України.

Раніше службова собака Ельма подолала мінні поля, щоб повернутися до прикордонників. На початку війни, коли підрозділ обороняв Маріуполь від ЗС РФ, вівчарка злякалася обстрілів і втекла у посадку, де невдовзі пролунав вибух. Співслуживці подумки поховали вихованицю, але через два дні Ельма знайшла їх.