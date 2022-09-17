Боевая собака Ляля помогла ВСУ освободить Купянск: теперь ей нужен дом (видео)

Четвероногая помощница сопровождала военных и предупреждала о вражеских обстрелах в благодарность за спасение.

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Волонтеры ищут новый дом собаке по кличке Ляля, которая помогла украинским военным освободить город Купянск в Харьковской области. Видео о питомце разместили в сообществе "Спасение животных Харьков" в Facebook.

Помощница присоединилась к спецподразделению KRAKEN, сформированному из ветеранов полка "Азов", которые вошли в оккупированный Купянск. Военные оказались под мостом и услышали скулеж, а затем обнаружили собаку, которая упала в проем между перекрытиями и не смогла выбраться самостоятельно, а затем вытащили ее, приручили и назвали "Ляля 30 кг" из-за приличного веса.

Собака привязалась к спасителям и четыре дня сопровождала украинских воинов на позициях, помогая зачищать город от российских войск. На видео запечатлено, как Ляля бегает рядом с оператором и ездит вместе с военными на машине. Она полюбилась бойцам KRAKEN нежностью, умом и животной интуицией, ведь всегда предупреждала о вражеских обстрелах.

"Без Ляли в Харьков ребята вернуться уже не могли. Бойцы очень за нее волнуются, и хотят, чтобы она как можно быстрее нашла семью", — отметили волонтеры и призвали желающих принять Лялю к себе домой обращаться по номеру телефона, указанному в посте.

16 сентября стало известно, что подразделение KRAKEN полностью освободило Купянск в Харьковской области. Бойцы форсировали реку Оскол и проникли в ту часть города, где еще оставались российские войска, теперь он полностью находится под контролем Украины.

Ранее служебная собака Эльма преодолела минные поля, чтобы вернуться к пограничникам. В начале войны, когда подразделение обороняло Мариуполь от ВС РФ, овчарка испугалась обстрелов и убежала в посадку, где вскоре раздался взрыв. Сослуживцы мысленно похоронили питомца, но спустя два дня Эльма нашла их.