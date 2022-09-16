Бійці KRAKEN форсували Оскіл і повністю звільнили Куп'янськ (відео)

У Куп'янськ українські військові зайшли ще 10 вересня, донедавна було деокуповано лише частину міста через річку Оскіл.

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Бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України KRAKEN повністю звільнили Куп'янськ. Про це повідомив один із командирів у телеграм-каналі "Чилі та Ко Харків".

Підрозділ KRAKEN форсував річку Оскіл, яка розділяє Куп'янськ на дві частини. У ході успішної операції їм вдалося вибити російських окупантів із міста. Наразі населений пункт повернувся під повний контроль України.

"Контрнаступ української армії успішно триває на лівому березі Осколу", — заявив Чилі.

Куп'янськ перебував під окупацією російських військ із 27 лютого. Він грав ключову роль у постачанні окупантів на Ізюмському напрямі завдяки залізничному вузлу. Українські військові зайшли в Куп'янськ під час контрнаступу на Харківському напрямку. 10 вересня військові вивісили прапор України над міськрадою.

Нагадаємо, ЗСУ затрофеїли російські високоточні боєприпаси по 40 тисяч доларів кожен. ЗС РФ кинули їх разом із іншим різним озброєнням. Військові з KRAKEN також використовують канадські броньовики Roshel Senator APC. Вони були вперше помічені на полі бою.