"Герой-любовник нашел кошечек": звезда сети кот Шайба вернулся к хозяину из ВСУ (фото)

По словам военного Александра Ляшука, практически три недели ушло на поиски. Оказалось, что пушистый любимец стал разведчиком и проводил время с побратимами на другой позиции.

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Известный боевой кот по кличке Шайба нашелся и воссоединился со своим владельцем Александром Ляшуком. Об этом боец Вооруженных сил Украины написал на своей странице в социальной сети Twitter 2 июля.

По его словам, практически три недели ушло на поиски и к этому подключилась практически вся страна. Теперь они вместе продолжат нести службу на южном направлении в Одесской области.

"Нашли!!! Шайбусика нашли. Пока вся страна искала Шайбика, этот герой-любовник стал разведчиком, пройдя не малую дистанцию, нашел кошечек и чиллил с ними на второй позиции у военных. Военные увидели объявление, которое я расклеил поблизости, позвонили и привезли мне нашего героя. Деньги они не просили, я сам попросил у них номер банковской карты и перечислил обещанное вознаграждение, пусть эти средства пойдут им на пользу для нашей общей победы", — говорится в сообщении.

Отдельно Александр Ляшук поблагодарил тех, кто сопереживал и помогал в поисках кота. Некоторые подписчики и вовсе предложили разделить выплату вознаграждения для тех, кто найдет животное.

Сейчас военный займется вопросом безопасности кота Шайбы и проверит обязательно его здоровье после длительного отсутствия.

"Отвезу Шайбика к ветеринару для проверки его здоровья. Одел на него ошейник и другой AirTag, и буду искать другой более действенный в наших условиях GPS-трекер", — подытожил военный.

Напомним, 29 июня сообщалось, что звезда интернета кот Шайба пропал в Одесской области. По словам военного Александра Ляшука, более двух недель он самостоятельно пытался найти пушистого любимца, но после этого решил подключить силу интернета. Тому, кто найдет кота, обещал крупное вознаграждение в размере 20 тысяч гривен.