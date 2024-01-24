Бойові коти: Україна залучає домашніх улюбленців до боротьби проти РФ, — Рolitico (фото)

Коти допомагають українським солдатам справлятися зі стресом, а також ловлять мишей в окопах, допомагаючи своїм господарям.

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Солдати ведуть війну, використовуючи кулі, снаряди і ракети, але також у бойових діях Збройним силам України допомагають і котячі друзі. Про це повідомляє видання Рolitico.

Як зазначено в джерелі, у соціальних мережах України часто можна побачити фото кішок, які допомагають солдатам як емоційна підтримка, привертають пожертви для військових своєю пухнастою милістю, а також борються із загарбниками — у цьому випадку з мишами.

Кішки зазвичай з'являються на позиціях української армії з довколишніх сіл або зруйнованих війною міст. Покинуті господарями вихованці шукають захисту від постійних обстрілів, ударів дронів і мінних полів.

"Коли ця налякана маленька істота приходить до вас у пошуках захисту, як ви можете сказати "ні"? Ми сильні, тому захищаємо слабших істот, які потрапили в такі ж жахливі ситуації, як і ми, тільки тому, що на нашій землі з'явилися росіяни", — пояснив Олександр Ябченко, військовий медик української армії.

Кішки та інші тварини втішають українських солдатів.

"Деякі беруть їх собі і забирають додому, інші залишають їх в окопах і навіть передають іншим частинам під час ротації", — сказав речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Коти також ведуть свої власні битви з мишами, які водяться в окопах і заважають нашим захисникам — жують кабелі супутникового зв'язку Starlink і автомобільну проводку, знищують запаси їжі і військове спорядження і навіть кусають пальці сплячих солдатів.

"Якщо в наших траншеях живуть кішки, миші майже завжди будуть триматися подалі", — сказав Ябченко.

Кіт Сирський

Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський навіть має свого котячого тезку. Офіцер української армії та господар котячого "генерала" Роман Сініцин стверджує, що це ім'я було випадковим.

Кіт Сирський

"Він отримав це ім'я, тому що любить сир. Звісно, кіт із таким самим ім'ям, як у нашого генерала, уже став військовим жартом", — сказав Сініцин.

Кота Сирського офіцер зустрів на бойовому завданні в прифронтовому селі, де солдати цілий місяць жили в покинутій хаті, що кишіла мишами.

"Більшість місцевих жителів евакуювалися, і кішки залишилися самі. Ми спіймали Сирського і вмовили його залишитися з нами. Він допоміг вирішити нашу проблему з мишами", — сказав Синіцин.

Кіт Шайбик

Український військовий Олександр Ляшук став господарем кота Шайбика — одного з чотирьох безпритульних кошенят, які жили в його частині на Південному фронті 2022 року.

"Шайбик дуже харизматичний. Ставало холодно, тож однієї ночі я взяв його з собою у свій спальний мішок. І саме тоді я закохався в цього кота. Він не просто мій найкращий друг, він мій син", — розповів він.

Кіт Шайбик

Ляшук описує свого кота як ідеального мисливця.

"Одного разу ми були на позиції в лісі, і він за день зловив 11 мишей. Іноді він приносить мишей у мій спальний мішок", — хвалився він.

Попри їхній зв'язок, Шайбик залишається вільним котом, але завжди повертався до Ляшука. У червні він зник на 18 днів, поки не був знайдений українськими солдатами на позиції за кілька кілометрів від господаря.

"Йому просто потрібно було трохи любові. Я називаю це відпочинком", — сказав Ляшук.

Кішка Кароліна

Олександр Ябченко каже, що ніколи не був кошатником. Але ситуація змінилася два роки тому, того дня, коли він зустрів Кароліну, яка з'явилася на позиції його частини в селі Серебрянка Донецької області.

"Одного разу Кароліна стрибнула на наше спальне місце, хоча їй цього не дозволили. Ми почали лаятися. Але раптом вона почала народжувати. Так у нас з'явилася сім'я з шести кішок", — розповів Ябченко.

Під час ротації Кароліна та її кошенята переїжджали із загоном Ябченка, поки не підросли настільки, щоб їх можна було прилаштувати.

Кішка Кароліна

"Ми швидко знайшли їм житло. А ось Кароліна та її біле кошеня Хонор залишилися зі мною. Я відвіз їх до Львова, у своє рідне місто. Моя мама була так рада, що в неї з'явилися два фронтових коти", — розповів військовий медик.

Через рік до львівської котячої банди приєднався маленький пес Шабріс, якого Ябченко підібрав під Куп'янськом Харківської області.

"Тепер нам ніколи не нудно вдома", — сказав він.

Кіт Геріх

На відміну від безпритульних з передової, Геральд, відомий як Геріх, — котячий аристократ. Щойно Росія вторглася, Геріх, шотландський висловухий, приєднався до свого господаря Кирила Люкова, військового координатора Благодійного фонду Сергія Притули, який доставляє припаси до передових частин.

Геріх їздив на фронт понад 20 разів.

Кіт Геріх

"Щоразу він був зіркою, і до нас прибігало стільки бійців, щоб погладити його і сфотографуватися з ним", — сказав Люков.

Як і Сирський, Герич використовує свою популярність в інтернеті, щоб допомогти українській армії, очолюючи кампанію, під час якої було зібрано кілька мільйонів гривень на закупівлю автомобілів для армії.

Фокус уже писав про те, що, як показують дослідження, навіть кішок можна дресирувати, як і собак. Але відмінності в цих процесах істотні. Як і наслідки.