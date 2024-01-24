Боевые коты: Украина привлекает питомцев к борьбе против РФ, — Рolitico (фото)

Коты помогают украинским солдатам справляться со стрессом, а также ловят мышей в окопах, помогая своим хозяевам.

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Солдаты ведут войну, используя пули, снаряды и ракеты, но также в боевых действиях Вооруженным силам Украины помогают и кошачьи друзья. Об этом сообщает издание Рolitico.

Как отмечено в источнике, в социальных сетях Украины часто можно увидеть фото кошек, которые помогают солдатам в качестве эмоциональной поддержки, привлекают пожертвования для военных своей пушистой милотой, а также борются с захватчиками — в данном случае с мышами.

Кошки обычно появляются на позициях украинской армии из близлежащих сел или разрушенных войной городов. Брошенные хозяевами питомцы ищут защиты от постоянных обстрелов, ударов дронов и минных полей.

"Когда это напуганное маленькое существо приходит к вам в поисках защиты, как вы можете сказать "нет"? Мы сильные, поэтому защищаем более слабых существ, которые попали в такие же ужасные ситуации, как и мы, только потому, что на нашей земле появились россияне", — пояснил Александр Ябченко, военный медик украинской армии.

Кошки и другие животные утешают украинских солдат.

"Некоторые берут их себе и забирают домой, другие оставляют их в окопах и даже передают другим частям во время ротации", — сказал спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Коты также ведут свои собственные битвы с мышами, которые водятся окопах и мешают нашим защитникам — жуют кабели спутниковой связи Starlink и автомобильную проводку, уничтожают запасы еды и военное снаряжение и даже кусают пальцы спящих солдат.

"Если в наших траншеях живут кошки, мыши почти всегда будут держаться подальше", — сказал Ябченко.

Кот Сырский

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский даже имеет своего кошачьего тезку. Офицер украинской армии и хозяин кошачьего "генерала" Роман Синицын утверждает, что это имя было случайным.

Кот Сырский

"Он получил это имя, потому что любит сыр. Конечно, кот с таким же именем, как у нашего генерала, уже стал военной шуткой", — сказал Синицын.

Кота Сырского офицер встретил на боевом задании в прифронтовой деревне, где солдаты целый месяц жили в заброшенном доме, кишащем мышами.

"Большинство местных жителей эвакуировались, и кошки остались одни. Мы поймали Сырского и уговорили его остаться с нами. Он помог решить нашу проблему с мышами", — сказал Синицын.

Кот Шайбык

Украинский военный Александр Ляшук стал хозяином кота Шайбыка — одного из четырех бездомных котят, живших в его части на Южном фронте в 2022 году.

"Шайбык очень харизматичный. Становилось холодно, поэтому однажды ночью я взял его с собой в свой спальный мешок. И именно тогда я влюбился в этого кота. Он не просто мой лучший друг, он мой сын", — рассказал он.

Кот Шайбык

Ляшук описывает своего кота как идеального охотника.

"Однажды мы были на позиции в лесу, и он за день поймал 11 мышей. Иногда он приносит мышей в мой спальный мешок", — хвастался он.

Несмотря на их связь, Шайбык остается свободным котом, но всегда возвращался к Ляшуку. В июне он пропал на 18 дней, пока не был найден украинскими солдатами на позиции в нескольких километрах от хозяина.

"Ему просто нужно было немного любви. Я называю это отдыхом", — сказал Ляшук.

Кошка Каролина

Александр Ябченко говорит, что никогда не был кошатником. Но ситуация изменилась два года назад, в тот день, когда он встретил Каролину, которая появилась на позиции его части в селе Серебрянка Донецкой области.

"Однажды Каролина прыгнула на наше спальное место, хотя ей этого не разрешили. Мы начали ругаться. Но вдруг она начала рожать. Так у нас появилась семья из шести кошек", — рассказал Ябченко.

Во время ротации Каролина и ее котята переезжали с отрядом Ябченко, пока не подросли настолько, чтобы их можно было пристроить.

Кошка Каролина

"Мы быстро нашли им жилье. А вот Каролина и ее белый котенок Хонор остались со мной. Я отвез их во Львов, в свой родной город. Моя мама была так рада, что у нее появились два фронтовых кота", — рассказал военный медик.

Через год к львовской кошачьей банде присоединился маленький пес Шабрис, которого Ябченко подобрал под Купянском Харьковской области.

"Теперь нам никогда не скучно дома", — сказал он.

Кот Герих

В отличие от бездомных с передовой, Геральд, известный как Герих, — кошачий аристократ. Как только Россия вторглась, Герих, шотландский вислоухий, присоединился к своему хозяину Кириллу Люкову, военному координатору Благотворительного фонда Сергея Притулы, который доставляет припасы в передовые части.

Герих ездил на фронт более 20 раз.

Кот Герих

"Каждый раз он был звездой, и к нам прибегало столько бойцов, чтобы погладить его и сфотографироваться с ним", — сказал Люков.

Как и Сырский, Герич использует свою популярность в Интернете, чтобы помочь украинской армии, возглавляя кампанию, в ходе которой было собрано несколько миллионов гривен на закупку автомобилей для армии.

Фокус уже писал о том, что как показывают исследование даже кошек можно дрессировать, как и собак. Но отличия в этих процессах существенные. Как и последствия.