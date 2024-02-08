"Наводит свои порядки на позициях": боец ВСУ показал спасенного енота (видео)

По словам украинского защитника, животное, которое получило имя Славко, становится все более социальным и "творит хаос".

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины спасли и приютили у себя енота. Забавные видео с питомцем публикует пользователь TikTok с ником bob_ukrop.

"Славко творит хаос не соскучишься с этим вредным", — отметил военный.

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В другой публикации украинский защитник отмечает, что енот становится более социальным, везде лазит и трогает вещи. По его словам, животное также научилось "клянчить еду".

На одном из видео енот изучает подоконник и поверхность стола, хватая лапками различные предметы. На замечания автора видео Славко не реагирует. На других видео можно также увидеть, как зверь моет свою игрушку в тазике и ест корм, предназначенный собаке.

Видео с животным прокомментировал украинский журналист Юрий Бутусов, отметив, что енота спасли украинские военнослужащие.

"Спасенный и откормленный нашими воинами енот-крадун по кличке "Славко" наводит свои порядки на позициях", — написал он.

Военный показал будни енота

Напомним, 23 января издание Рolitico опубликовало статью о том, как кошки помогают солдатам в качестве эмоциональной поддержки, привлекают пожертвования для военных, а также борются с захватчиками — с мышами.

Ранее, 3 июля, боец ВСУ Александр Ляшук рассказал историю о своем коте по кличке Шайба. По словам военного, кот пропал почти на три недели. Позже выяснилось, что он "нашел кошечек" на другой позиции военных.