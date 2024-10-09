Подкармливала 35 лет: двор возле дома женщины в США оккупировала "армия енотов" (видео)

Американка из округа Китсеп в штате Вашингтон подкармливала животных в течение многих десятилетий. Однако недавно в ее двор пожаловала целая "армия" енотов, которая начала доставлять ей серьезные проблемы.

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Огромная группа енотов в более 100 особей заняла двор одной женщины в округе Китсеп, штат Вашингтон. После того, как она не смогла выйти из своего дома из-за агрессивного поведения животных, она обратилась к местным правоохранителям, пишет The Daily Mail.

Журналисты пишут, что причиной этому стала чрезмерная доброта женщины, которая в течение 35 лет подкармливала этих животных и никогда не имела проблем. Однако шесть недель назад ситуация изменилась.

"Каким-то образом об этом узнали в стране енотов, и все они пришли к ее дому в ожидании еды", — сказал представитель шерифа округа Китсеп Кевин Маккарти, добавив, что когда они получили звонок о помощи от несчастной женщины, которая заявила, что еноты заблокировали ее в машине в ее дворе.

Прибыв на место, полицейские были шокированы, когда увидели огромную группу енотов, которые, правда, вели себя довольно тихо. Напуганная женщина рассказала полицейским, что никогда в жизни не видела такого количества животных у себя, а несколько из них были довольно агрессивными. Офицеры посоветовали ей обратиться в Департамент защиты диких животных, чтобы решить эту ситуацию.

Далее, как пишут журналисты, владелицу двора попросили обратиться к частным ловцам, которые занимаются отловом диких животных. После обращения они заявили, что готовы этим заняться и потребовали 500 долларов за каждое пойманное животное, что в целом может обойтись женщине в десятки тысяч долларов.

В то же время соседи подтвердили, что еноты постоянно бродили возле дома несчастной женщины уже более месяца. Один из них заявил, что его собака несколько раз дралась с пушистыми наглецами, а на главной дороге, ведущей к месту жительства людей, он видел тела нескольких животных. Другая соседка несчастной женщины, Венди Кронк, сказала, что в ее дворе тоже бывало несколько незваных гостей. Она надеется, что соседке уже помогут решить эту проблему.

СМИ указывают, что местный Департамент защиты дикой природы отмечает, что главной причиной таких действий енотов стало их прикармливание. Поскольку животные получили постоянный источник питания, они начали все активнее собираться к этому месту, пока их количество не стало критическим.

Представительница местного Департамента Бриджет Майер говорит, что из-за большого скопления животных это также способствует распространению болезней, которые переносят еноты. Кроме того, из-за такого нашествия животных к местам питания они теряют бдительность, что будет означать и возможное появление хищников возле места массового пребывания животных.

Майер убеждена, что лучшим способом противодействовать "наглости" животных станет установка забора на огородах и фруктовых садах, а также уборка территорий от остатков пищи от незваных гостей. С ее мнением солидарен и представитель местного департамента шерифа Маккарти, который говорит, что "все очень просто — не кормите диких животных".

По состоянию на сейчас неизвестно, удалось ли несчастной женщине, на территории которой завелась такое количество енотов, избавиться от них. Сейчас служба защиты животных сообщила, что ищет способы помочь хозяйке.

Напомним, 8 февраля военнослужащие Вооруженных сил Украины спасли и приютили у себя енота. По словам украинского защитника, животное, которое получило имя Славко, становится все более социальным и "творит хаос".

Издание Cybernews написало, что еноты атакуют Tesla Cybertruck, путая их с мусорными баками. Один из владельцев автомобиля поделился фото, на которых видно, как еноты пытались вскрыть тент на багажнике.