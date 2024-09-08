"Бігав по злітній смузі": їжак паралізував роботу аеропорту в Німеччині (фото)

Маленький звір був зайнятий пошуками їжі й не хотів звільняти місце для авіалайнерів, розповідає пілот Еккехард Дірбах.

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Літак, який мав вирушити у рейс з міста Арнштадт (Німеччина), не зміг зробити це через "впертого" їжака, який вибрався на злітну смугу. Про це пише видання Bild.

Коли надлегкий літак B&F FK 9 виїхав на злітно-посадкову смугу після дозаправлення, пілот помітив на шляху колючого звіра, який був зайнятий пошуками їжі та не хотів звільняти місце для літака.

"Був сприятливий прогноз погоди, тож ми планували без пригод потрапити на фестиваль польотів у Гессені, але не так сталося, як гадалося", — розповідає 75-річний пілот Еккехард Дірбах.

75-річний пілот Еккехард Дірбах не зміг вилетіти вчасно через їжака Фото: Eckehard Dierbach

Планам пілотів завадив їжак, який бігав посеред злітно-посадкової смуги, паралізувавши роботу аеропорту, й не хотів звільняти місце для авіалайнерів. Лише за пів години співробітникам летовища вдалося випровадити впертого звіра.

"Він робив це повільно та дуже неохоче", — з посмішкою розповідає Еккехард Дірбах.

Планам пілотів завадив їжак Фото: Eckehard Dierbach

До речі, це далеко не перший подібний випадок. Маленьке синє пінгвіненя "танцювало" на злітно-посадковій смузі Міжнародного аеропорту Веллінгтона в Новій Зеландії, через що довелось затримати кілька рейсів.

Тварину на горизонті помітив пілот авіакомпанії Air Chathams. Він негайно проінформував співробітників летовища, які вибігти та зловили птаха.

Крім того, літак авіакомпанії British Airways, що прямував з Лондона (Велика Британія) до Техасу (США), після 9 годин польоту над Атлантичним океаном несподівано повернувся в головний аеропорт британської столиці.

Авіакомпанія, ймовірно, ухвалила таке рішення, оскільки саме в Лондоні знаходиться все необхідне обладнання для ремонту та технічні фахівці, здатні швидко усунути недоліки.