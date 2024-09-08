"Бегал по взлетной полосе": еж парализовал работу аэропорта в Германии (фото)

Маленький зверь был занят поисками пищи и не хотел освобождать место для авиалайнеров, рассказывает пилот Эккехард Дирбах.

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Самолет, который должен был отправиться в рейс из города Арнштадт (Германия), не смог сделать это из-за "упрямого" ежа, который выбрался на взлетную полосу. Об этом пишет издание Bild.

Когда сверхлегкий самолет B&F FK 9 выехал на взлетно-посадочную полосу после дозаправки, пилот заметил на пути колючего зверя, который был занят поисками пищи и не хотел освобождать место для самолета.

"Был благоприятный прогноз погоды, поэтому мы планировали без происшествий попасть на фестиваль полетов в Гессене, но не получилось", — рассказывает 75-летний пилот Эккехард Дирбах.

75-летний пилот Эккехард Дирбах не смог вылететь вовремя из-за ежа Фото: Eckehard Dierbach

Планам пилотов помешал еж, который бегал посреди взлетно-посадочной полосы, парализовав работу аэропорта, и не хотел освобождать место для авиалайнеров. Только через полчаса сотрудникам аэропорта удалось выпроводить упрямого зверя.

"Он делал это медленно и очень неохотно", — с улыбкой рассказывает Эккехард Дирбах.

Планам пилотов помешал еж Фото: Eckehard Dierbach

Кстати, это далеко не первый подобный случай. Маленький синий пингвиненок "танцевал" на взлетно-посадочной полосе Международного аэропорта Веллингтона в Новой Зеландии, из-за чего пришлось задержать несколько рейсов.

Животное на горизонте заметил пилот авиакомпании Air Chathams. Он немедленно проинформировал сотрудников аэропорта, которые выбежали и поймали птицу.

Кроме того, самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона (Великобритания) в Техас (США), после 9 часов полета над Атлантическим океаном неожиданно вернулся в главный аэропорт британской столицы.

Авиакомпания, вероятно, приняла такое решение, поскольку именно в Лондоне находится все необходимое оборудование для ремонта и технические специалисты, способные быстро устранить недостатки.