Сприймає людей за "спаринг-партнерів": влада закрила місто через загрозу від дикого кенгуру

Дика тварина втекла з вольєра і її власник не повідомив про це своєчасно. Кенгуру тим часом бігав околицями міста і лякав туристів.

У Сполучених Штатах Америки "кенгуру-боксер" оточив ціле місто після того, як втік із вольєра. Він може бути небезпечним для людей. Про це йдеться в матеріалі Daily Star.

Влада одного з міст штату Флорида ухвалила рішення тимчасово закрити його після звістки в жовтні про те, що з вольєра, після зустрічі з ведмедем, втекла потенційно небезпечна тварина — дикий кенгуру.

Минулого тижня "боксера" все ж таки вдалося спіймати і зробив це господар тварини, який проживає в окрузі Волусія. Кенгуру, за його словами, сам повернувся додому.

Незважаючи на це, власника тварини все ж таки звинуватили в неналежному утриманні, простроченій ліцензії та в тому, що він не повідомив про втечу протягом 12 годин.

Поки кенгуру був відсутній вдома, він бігав околицями Флориди, лякаючи місцевих жителів і туристів. Примітно, що за даними Управління з охорони навколишнього середовища, кенгуру може сприймати людину як "спаринг-партнера" і завдати шкоди.

"Кенгуру нападатиме на людину, наче б він був іншим кенгуру. Він може штовхати або хапати передніми лапами, а також відкидатися назад і бити задніми лапами. Отримані травми можуть бути серйозними", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що дикий звір випав зі стелі та паралізував роботу аеропорту. На опублікованих кадрах можна побачити, як тварина висить на дротах, поки співробітники авіакомпанії та відвідувачі шукають, де сховатися.