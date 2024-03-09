Величезний натовп кенгуру увірвався в австралійський гольф-клуб, влаштувавши хаос на полях (відео)

Незвичайні гості, які пробралися в рекреаційну зону, буквально заполонили поля для гольфу, перервавши не одну гру і здивувавши місцевих гравців.

Related video

На одному з полів для гольфу в Мельбурні, Австралія, несподівано з'явилася велика група кенгуру, що зносила все на своєму шляху. У гольф-клубі Heritage Golf & Country Club, розташованому неподалік від міста, один із місцевих гравців, Стівен Роуч, став свідком того, що сумчасті порушили хід гри. Роуч, який зняв момент на відео, у жартівливій формі попереджав кенгуру, які проносилися повз, щоб вони не топтали його м'яч для гольфу, пише BBC.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Поява кенгуру на полі для гольфу — не новина для цього клубу, який 2021 року вже зіткнувся з негативною реакцією на свої плани зі знищення тварин для запобігання подібних вторгнень. Суспільний резонанс змусив клуб відмовитися від цього задуму на користь встановлення огорож, щоб тримати кенгуру подалі від ігрових майданчиків і водночас не завдавати шкоди тваринам. Але якимось чином тварини знайшли спосіб пробратися на територію комплексу знову.

Відео хаосу на полі для гольфу, епіцентром якого стали десятки кенгуру

У всьому світі, і особливо в Австралії, дикі тварини все частіше взаємодіють і зустрічаються з людьми, особливо в тих місцях, де їхнє природне середовище існування перетинається з рекреаційними зонами. Рішення клубу, всупереч усім тяготам, відмовитися від летального розв'язання проблеми вкотре підтверджує силу суспільного резонансу, здатного вберегти дику природу від одномоментних, необдуманих і небезпечних рішень.

Раніше Фокус писав про те, скільки тварин мешкало на Землі за всю її історію. Обчислити точну кількість усіх тварин, які коли-небудь жили на планеті, складно, але у вчених є приблизна оцінка.

Також Фокус писав про те, що в Китаї народилися рідкісні гігантські панди-близнюки. Понад 30 років знадобилося вченим, щоб зберегти цей вид — поява панд-близнюків дає надію на відновлення популяції.