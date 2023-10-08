Цю цифру навіть складно уявити: скільки тварин мешкало на Землі за всю її історію

Обчислити точну кількість усіх тварин, які коли-небудь жили на планеті, складно, але у вчених є приблизна оцінка

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8 млрд людей, що живуть на Землі — це лише маленька частина кількості всіх живих істот, які мешкали на планеті за всю її історію, пише Live Science.

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За словами Девіда Яблонські з Чиказького університету, США, питання про кількість тварин, які коли-небудь жили на Землі, неймовірно складне. Але можна приблизно, за допомогою математичних розрахунків, дізнатися цю цифру. Але перед тим, як говорити про загальну кількість тварин, потрібно почати з кількості їхніх видів.

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Станом на 2022 рік, згідно з даними Міжнародного союзу охорони природи, на Землі існує приблизно 2,1 млн видів тварин. Але деякі вчені вказують на те, що приблизно п'ята частина описаних видів є "дублікатами", тобто різні вчені описали двічі один і той самий вид. Якщо припустити, що ця оцінка правильна, то тоді кількість усіх відомих видів тварин знизиться до приблизно 1,7 млн.

За словами Яблонські, потрібно розуміти, що біологи описують щороку тисячі нових видів тварин, а тому це число не є статичним. З іншого боку, сотні видів тварин зникають на планеті внаслідок зміни клімату, і багато хто з них зник ще до того, як були описані вченими.

За словами Каміло Мора з Гавайського університету, розрахунки кількості всіх видів еукаріотів на Землі (це тварини, гриби і рослини) показують, що їх приблизно налічується 8,7 млн. При цьому 7,7 млн видів є тваринами. Половину цих видів становлять комахи, яких завжди було дуже багато на Землі.

Розрахунки кількості всіх видів еукаріотів на Землі (це тварини, гриби і рослини) показують, що їх приблизно налічується 8,7 млн. При цьому 7,7 млн видів є тваринами. Фото: Соцсети

Нині вчені вважають, що перші живі істоти у вигляді одноклітинних організмів з'явилися на Землі приблизно 3,7 млрд років тому. Але тільки приблизно 2,3 млрд років тому з'явилися багатоклітинні організми, а перші тварини з'явилися на планеті приблизно 800 млн років тому.

Щоб зрозуміти, скільки видів тварин коли-небудь мешкало на нашій планеті, можна використовувати велику кількість скам'янілих останків, але все не так просто. Річ у тім, що останки деяких видів найперших тварин збереглися у вигляді скам'янілостей, а деяких — ні. Причому останніх набагато більше, вважають учені.

М'якотілі організми не збереглися до нашого часу за дуже рідкісним винятком. Але навіть рештки твердих тканин деяких дуже давніх тварин зникли внаслідок руху літосферних плит.

М'якотілі організми не збереглися до нашого часу за дуже рідкісним винятком Фото: Live Science

За словами Яблонські, на Землі вже не існує, за дуже грубими оцінками, 99,9% усіх видів тварин, які коли-небудь жили. За словами Мора, якщо припустити, що ця оцінка правильна, то потрібно помножити нинішню кількість видів тварин, тобто 7,7 млн на 100%. Таким чином ми отримуємо загальну кількість усіх видів тварин, які живуть на планеті за всю її історію, — 770 млн.

За словами вчених, оцінити загальну кількість тварин, що живуть коли-небудь на Землі, складно, але можна отримати і це число, хоч воно і буде приблизним.

Вважається, що зараз на Землі мешкає приблизно 130 млрд ссавців (це крім 8 млрд людей), приблизно 428 млрд птахів, приблизно 3,5 трлн риб і приблизно 10 квінтильйонів комах.

Якщо використовувати в обчисленні кількості тварин, які коли-небудь жили на Землі, той самий метод, що й для розрахунку кількості їхніх видів, то виходить, що ця цифра становить приблизно 4,5 на 10 у 27 ступені тварин. За словами вчених, це дуже груба і дуже приблизна цифра, але вона вносить хоч якусь ясність у це питання.

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