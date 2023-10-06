Монстри під ліжками тварин. В Африці є хижак, який вселяє більше страху, ніж леви (відео)

Попри гострі пазурі та ікла леви зовсім не сприймаються ссавцями, як найгрізніші хижаки — насправді є тварина і страшніша.

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Купа м'язів, гострий погляд, спритні рефлекси та нищівні щелепи роблять левів хижаками, зустрічі з якими більшість тварин воліли б уникнути. Особливо враховуючи, що ці королі тваринного світу воліють полювати зграями, а тому уникнути загибелі буде надзвичайно непросто, пише Science Alert.

Однак попри всю їхню міць, що наводить страх на ссавців в Африці, у світі є істота, якої тварини бояться більше. Нове дослідження припускає, що вченим вдалося ідентифікувати короля серед "монстрів під ліжками ссавців".

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За словами біолога-еколога Майкла Клінчі із Західного університету в Канаді, леви є найбільшими наземними хижаками, які полюють зграями, а отже, мали б бути й найстрашнішими. У новому дослідженні вчені вивчили понад 10 000 записів диких тварин в африканській савані, і виявилося, що це твердження не зовсім вірне.

Результати свідчать про те, що 95% спостережуваних видів насправді з набагато більшим жахом реагують на звуки зовсім іншої тварини. І ця тварина технічно навіть не є хижаком — йдеться про людей. Таким чином учені дійшли висновку, що саме ми є "монстрами під ліжками інших ссавців".

За словами Клінчі, страх перед людьми вкоренився і широко поширений серед ссавців. Раніше існувала теорія про те, що тварини звикають до людей, якщо ми не будемо на них полювати. Однак результати дослідження свідчать, що це зовсім не так.

Науковці провели низку експериментів, де екологиня Західного університету Ліана Занетт та її колеги відтворили серію вокалізацій і звуків тваринам біля водойм у національному парку Великого Крюгера в Південній Африці. Дослідники також записали реакцію тварин, а потім вивчили її. Зазначимо, що територія національного парку є домівкою для найбільшої у світі збереженої популяції левів, тому інші ссавці, які мешкають тут, добре поінформовані про небезпеку.

Під час експериментів учені транслювали записи людських розмов місцевими мовами, зокрема тсонга, північний сото, англійська та африкаанс, а також звуки людського полювання, зокрема гавкіт собак і постріли. Крім того, тваринам увімкнули записи спілкування левів один з одним.

Результати показали, що майже всі 19 видів ссавців, спостережуваних в експериментах, удвічі частіше залишали водойми, почувши людську розмову, як порівняти з левами або навіть звуками полювання. До таких ссавців належать:

носороги;

слони;

жирафи;

леопарди;

гієни;

зебри;

бородавочники.

Автори дослідження зазначають, що результати стали ще одним доказом того, що люди не тільки є найсмертоноснішою твариною на планеті, а й вселяють жах у, здавалося б, найбільших представників дикої природи.

Однак біологи також вважають, що ці знання можна використовувати для того, щоб допомогти видам. Наприклад, програючи людські розмови в районах Південної Африки, де відоме браконьєрство, вони сподіваються вберегти південного білого носорога, що перебуває під загрозою зникнення.

Але біологи-природоохоронці, можливо, зможуть використовувати ці знання, щоб допомогти і цим видам. Розігруючи людські розмови в районах Південної Африки, де відоме браконьєрство, вони сподіваються вберегти південного білого носорога, що перебуває під загрозою зникнення.

"Я думаю, що поширення страху серед ссавців савани є реальним свідченням впливу людей на навколишнє середовище", — каже Занетт.

"Не тільки через втрату середовища проживання, зміни клімату та вимирання видів, які є важливими речами. Але просто присутність нас на цьому ландшафті є достатнім сигналом небезпеки, на який вони реагують дуже сильно. Вони налякані людьми до смерті, навіть більше", ніж будь-який інший хижак".

Раніше Фокус писав про те, що люди їдять близько третини всіх тварин у світі — і це справжня проблема.