Як перетворити лютого лева на милу кішку: вчені знайшли цікавий спосіб

Після впорскування в ніс левів "гормону кохання", тварини ставали добрішими. Але це тривало, поки їм не давали їжу.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Учені з Університету штату Міннесота, США, з'ясували, як перетворити лютого "царя звірів" на безтурботну "кішку". Для цього потрібно просто впорснути їм у ніс окситоцин, повідомляє Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Окситоцин називають "гормоном кохання". Він природним чином потрапляє з мозку в кров людини та ссавців під час соціальних і сексуальних стосунків. Нове дослідження показало, що, якщо впорснути в ніс левам окситоцин, він зупиняться більш дружелюбними до родичів. Але така поведінка триває лише до того моменту, доки вони не отримають їжу.

У дикій природі леви люто охороняють свою територію від інших левів. Але це стає проблемою, коли в зоопарках чи заповідниках разом перебувають леви з різних прайдів.

Тому вчені з Університету штату Міннесота вирішили перевірити, чи можна зробити левів спокійнішими, якщо ввести їм окситоцин. Цей експеримент учені провели в одному із заповідників у Південній Африці.

"Після того, як левам ми впорснули в ніс окситоцин, їхня поведінка відразу змінилася. Вони стали менш агресивними і спокійнішими. Це неймовірно", — говорить Джесіка Беркхарт з Університету штату Міннесота.

Щоб перевірити результат експерименту, вчені дали спеціальну іграшку левам. Потрібно було з'ясувати, наскільки близько леви можуть дозволити підійти до неї іншим левам.

[ + – ] Щоб перевірити результат експерименту, вчені дали левам спеціальну іграшку Фото: Daily Mail

"З'ясувалося, що після введення окситоцину відстань між левами скоротилася до 3,5 метрів. У той час, як до експерименту леви грали і не підпускали одне одного до себе ближче ніж на 7 метрів", — говорить Беркхарт.

Але внаслідок експерименту з'ясувалась одна особливість поведінки левів. Навіть, якщо їм вводили окситоцин, вони не були настільки дружелюбними одне до одного, коли їм давали їжу.

[ + – ] Навіть, якщо левам вводили окситоцин, вони не були настільки дружелюбними одне до одного, коли їм давали їжу Фото: Daily Mail

Також учені з'ясували, що після введення "гормону кохання" леви менш насторожено ставилися до потенційної появи незнайомого лева. Щоправда, це перевіряли за допомогою записаних гарчань левів. Зазвичай ці хижаки гарчали у відповідь, коли чули десь звуки, які нібито здаються незнайомими левами. Але після введення окситоцину вони ніяк не реагували на це гарчання.

"Ми зараз займаємося тим, що розселяємо в заповідниках левів із цирків або врятованих із зон бойових дій. Нам важливо досягти миру між незнайомими левами. Ми сподіваємося, що наші результати допоможуть цього досягти", — каже Беркхарт.

Фокус уже писав про те, що в одному із заповідників Африки леви приходять подивитися на людей у клітках.