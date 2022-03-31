Как превратить свирепого льва в милую кошку: ученые нашли интересный способ

После впрыскивания в нос львов "гормона любви", животные становились добрее. Но это продолжалось пока им не давали еду.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Ученые из Университета штата Миннесота, США, выяснили, как превратить свирепого "царя зверей" в безмятежную "кошку". Для этого нужно просто впрыснуть им в нос окситоцин, сообщает Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Окситоцин называют "гормоном любви". Он естественным образом попадает из мозга в кровь человека и млекопитающих во время социальных и сексуальных взаимоотношений. Новое исследование показало, что, если впрыснуть в нос львам окситоцин, то он остановятся более дружелюбными по отношению к сородичам. Но такое поведение длится только до того момента, пока они не получат еду.

В дикой природе львы яростно охраняют свою территорию от других львов. Но это становится проблемой, когда в зоопарках или заповедниках вместе пребывают львы из разных прайдов.

Поэтому ученые из Университета штата Миннесота решили проверить, можно ли сделать львов более спокойными, если ввести им окситоцин. Этот эксперимент ученые провели в одном из заповедников в Южной Африке.

"После того, как львам мы впрыснули в нос окситоцин, их поведение сразу изменилось. Они стали менее агрессивными и более спокойными. Это невероятно", — говорит Джессика Беркхарт из Университета штата Миннесота.

Чтобы проверить результат эксперимента, ученые дали львам специальную игрушку. Нужно было выяснить, насколько близко львы могут позволить подойти к ней другим львам.

[ + – ] Чтобы проверить результат эксперимента, ученые дали львам специальную игрушку Фото: Daily Mail

"Оказалось, что после введения окситоцина, расстояние между львами сократилось до 3,5 метров. В то время, как до эксперимента львы играли и не подпускали друг друга к себе ближе чем на 7 метров", — говорит Беркхарт.

Но в результате эксперимента выяснилась одна особенность поведения львов. Даже, если им вводили окситоцин, они не были настолько дружелюбными друг к другу, когда им давали еду.

[ + – ] Даже, если львам вводили окситоцин, они не были настолько дружелюбными друг к другу, когда им давали еду Фото: Daily Mail

Также ученые выяснили, что после введения "гормона любви" львы менее настороженно относились к потенциальному появлению незнакомого льва. Правда это проверяли с помощью записанных рычаний львов. Обычно эти хищники рычали в ответ, когда слышали где-то звуки, якобы издаваемые незнакомыми львами. Но после введения окситоцина, они никак не реагировали на это рычание.

"Мы сейчас занимаемся тем, что расселяем в заповедниках львов из цирков или спасенных из зон боевых действий. Нам важно достичь мира между незнакомыми львами. Мы надеемся, что наши результаты помогут этого достичь", — говорит Беркхарт.

Фокус уже писал о том, что в одном из заповедников Африки львы приходят посмотреть на людей в клетках.