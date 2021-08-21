В африканском заповеднике львы приходят посмотреть на людей в клетках (видео)

Возможность провести 45 минут в клетке, вокруг которой бродит львиный прайд, гарантирует посетителям незабываемые впечатления, а заповеднику — стабильный доход.

Частный заповедник GG Conservation рядом с городом Гаррисмит в Южно-Африканской Республике закрывает туристов в клетке для защиты от гуляющих львов. О таком аттракционе пишет New York Post.

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Сотрудники на 45 минут закрывают всех желающих в специальных контейнерах с решетками и стенками из оргстекла, который подарил заповеднику спонсор — немецкий фотограф. Клетку быстро окружают львы, которые с любопытством осматривают людей и подходят совсем близко, позволяя себя фотографировать. Иногда хищники запрыгивают на крышу, заставляя гостей визжать от испуга.

[ + – ] Иногда львы запрыгивают на крышу, заставляя гостей визжать от испуга.

Как уверяет директор заповедника Сюзанна Скотт, конструкцию периодически осматривает инженер, проверяя, чтобы она оставалась прочной и выдерживала вес льва (от 122 до 260 кг). В клетке предусмотрены отверстия, через которые поступает воздух, а львинаялапа в них не пролезает. Представители заведения уверяют: аттракцион абсолютно безопасен, однако не допускает к нему детей младше 14 лет.

"Мы предлагаем этот опыт уже почти два года. Безопасность как наших гостей, так и больших кошек — главный приоритет", — заявил Сюзанна Скотт.

Фото: Caters news Фото: Caters news Фото: Caters news Фото: Caters news Фото: Caters news

Посетителей отправляют в клетки каждый день с 6:30 до 7:15, стоит такое удовольствие от $134 до 197$. Судя по кадрам, внутри могут свободно разместиться три-четыре человека. Все вырученные средства заповедник тратит на содержание 77 львов. По словам директора, программа очень полезна для животных, ведь каждый визит стимулирует их умственную и физическую активность, а также улучшает настроение.

"Это некоммерческий приют, полагающийся исключительно на пожертвования", — объяснила Скотт. "Сборы от кубов предлагают нам небольшой доход, который напрямую помогает нам кормить и защищать львов, о которых мы заботимся".

[ + – ] Львы окружили клетку с людьми в заповеднике GG Conservation

Ранее писали, что в Сибири обнаружили останки льва ледникового периода. Детеныш пролежал в мерзлоте около 28 тысяч лет, однако прекрасно сохранился, ученые смогли рассмотреть даже шерсть и усы.

Писали также, как стадо буйволов загнало льва на дерево во время охоты. Хищнику пришлось около часа просидеть на стволе в заповеднике Масаи-Мара, Кения, пока его травоядные жертвы не ушли подальше.