В африканском заповеднике львы приходят посмотреть на людей в клетках (видео)
Возможность провести 45 минут в клетке, вокруг которой бродит львиный прайд, гарантирует посетителям незабываемые впечатления, а заповеднику — стабильный доход.
Частный заповедник GG Conservation рядом с городом Гаррисмит в Южно-Африканской Республике закрывает туристов в клетке для защиты от гуляющих львов. О таком аттракционе пишет New York Post.
Сотрудники на 45 минут закрывают всех желающих в специальных контейнерах с решетками и стенками из оргстекла, который подарил заповеднику спонсор — немецкий фотограф. Клетку быстро окружают львы, которые с любопытством осматривают людей и подходят совсем близко, позволяя себя фотографировать. Иногда хищники запрыгивают на крышу, заставляя гостей визжать от испуга.
Как уверяет директор заповедника Сюзанна Скотт, конструкцию периодически осматривает инженер, проверяя, чтобы она оставалась прочной и выдерживала вес льва (от 122 до 260 кг). В клетке предусмотрены отверстия, через которые поступает воздух, а львинаялапа в них не пролезает. Представители заведения уверяют: аттракцион абсолютно безопасен, однако не допускает к нему детей младше 14 лет.
"Мы предлагаем этот опыт уже почти два года. Безопасность как наших гостей, так и больших кошек — главный приоритет", — заявил Сюзанна Скотт.
Посетителей отправляют в клетки каждый день с 6:30 до 7:15, стоит такое удовольствие от $134 до 197$. Судя по кадрам, внутри могут свободно разместиться три-четыре человека. Все вырученные средства заповедник тратит на содержание 77 львов. По словам директора, программа очень полезна для животных, ведь каждый визит стимулирует их умственную и физическую активность, а также улучшает настроение.
"Это некоммерческий приют, полагающийся исключительно на пожертвования", — объяснила Скотт. "Сборы от кубов предлагают нам небольшой доход, который напрямую помогает нам кормить и защищать львов, о которых мы заботимся".
Ранее писали, что в Сибири обнаружили останки льва ледникового периода. Детеныш пролежал в мерзлоте около 28 тысяч лет, однако прекрасно сохранился, ученые смогли рассмотреть даже шерсть и усы.
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