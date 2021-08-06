Сохранились даже усы: в Сибири нашли львенка из ледникового периода

Малыш, найденный в вечной мерзлоте, прекрасно сохранился. Не смотря на возраст в 28 тысяч лет, сохранилась даже его шерсть и усы

В России нашли останки детеныша пещерного льва. Львенок хоть и пролежал в вечной мерзлоте много тысяч лет, но отлично сохранился. Нетронутыми оказались даже его шерсть и усы. Об этом пишет CNN.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Останки малыша были найдены в Абыйском районе Якутии. В 2017 году здесь уже находили львенка из ледникового периода. Спустя некоторое время был найден еще один детеныш. Пальма первенства принадлежит якутским охотникам за бивнями. Именно они чаще всего находят редкие останки в вечной мерзлоте. Малышам ученые даже дали имена.

Первый львенок, самец, получил кличку Борис, второй – Спарта. Ученые сначала предположили, что они из одного помета, ведь тела были найдены совсем рядом, на берегу реки Семюэлях. Однако впоследствии выяснилось, что Борис намного старше своей соседки по вечной мерзлоте – по меньшей мере на 15 тысяч лет. А Спарта погибла более 28 тысяч лет назад.

[ + – ] Останки Спарты, пещерного львенка

"Спарта, вероятно, лучше всего сохранившееся животное ледникового периода, которое когда-либо было найдено. Останки почти не повреждены. У нее даже сохранились усы и шерсть", — отметил профессор Дален из Центра палеогенетики в Стокгольме, Швеция, исследовавший обоих львят.

У Спарты сохранились зубы, кожа, мягкие ткани и внутренние органы. Ее когти все еще целы и ученым пришлось изучать их аккуратно, чтобы не поцарапаться.

[ + – ] Останки Спарты, пещерного львенка

Пока неясно, как погибли детеныши пещерного льва, но благодаря компьютерной томографии стало ясно, что Спарта погибла почти моментально. У нее был поврежден череп, сломаны ребра и другие кости.

"Возможно, львята погибли во время оползня или упали в трещину в вечной мерзлоте. Вечная мерзлота образует большие трещины, когда тает во время оттепелей", — отметил профессор Дален.

Во время последнего ледникового периода Сибирь была весьма густонаселенной местностью. Здесь бродили стада мамонтов, бизонов, сайгаков и шерстистых носорогов. На них охотились тундровые волки, пещерные медведи и львы.

Но до сих пор остается загадкой, как пещерные львы приспособились к суровому климату, ведь их шерсть очень напоминает шерсть современного африканского льва. Но у львят был еще и густой подшерсток, который, видимо, помогал им выжить холодными ночами.

Напомним, останки доисторических животных в вечной мерзлоте в Сибири чаще всего находят так называемые охотники за бивнями. Чаще всего, это представители местных коренных народов. Они проводят сезон в тайге в поисках бивней мамонтов, которые высоко ценятся в мире. Охотники используют взрывчатку и водяные насосы, чтобы вымывать из вечной мерзлоты тысячелетние останки. Ранее бесценные артефакты уничтожались, или же были просто выброшены, однако в последнее время российские ученые наладили связь с охотниками и даже часто отправляются в экспедиции вместе с ними.

[ + – ] Бивни мамонта, найденные в вечной мерзлоте в Сибири/все фото: Instagram arcticdalen

Валерий Плотников, соавтор исследования о пещерных львятах и научный сотрудник Академии наук в Якутске, рассказывал о своей экспедиции в 2017 году.

"Я работал с ними в ледяной пещере. Было безумно холодно и тяжело работать. Нас осаждали полчища комаров", — признался ученый. За месяц работы в Сибири он потерял десять килограмм, однако сделал несколько ценных находок: кроме львенка Бориса он также нашел голову тундрового волка и целое семейство мумифицированных мамонтов.