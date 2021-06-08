Добыча против охотника: стало буйволов загнало огромного льва на дерево (фото)

Лев просидел на дереве около часа, пока буйволы не успокоились и не убрались восвояси.

54-летний фотограф Олав Тхокле из Норвегии запечатлел момент, когда король джунглей был вынужден бежать в безопасное место, спасаясь от стада разъяренных буйволов. Несколько снимков он опубликовал на своей странице в соцсетях и на личном сайте.

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По словам Олава, лев в компании еще четырех собратьев преследовал стадо из приблизительно 500 голов в заповеднике Масаи-Мара, Кения. Когда буйволы увидели приближающегося льва, они повернулись и погнались за ним. Напуганная кошка спряталась под одиноко стоящим деревом, однако заметив, что стадо не собирается прекращать преследование, лев вынужден был взбираться на дерево.

"Он пробыл на дереве почти час, прежде чем стадо буйволов покинуло этот район", – рассказал фотограф, специализирующийся на съемках дикой природы. Подверглись ли преследованию остальные львы, Тхокле не уточнил.

Оказавшись в нужное время в нужном месте, норвежец сумел сделать потрясающие кадры, на которых запечатлел перепуганного царя зверей, трусливо выжидающего, пока его добыча убежит прочь, и он сможет спуститься на землю и уйти в безопасное место.

Ранее мы рассказывали о том, как лев и львица, которые пришли напиться из реки Сэнд в частном заповеднике МалаМала, Национальный парк Крюгера (ЮАР), были неожиданно атакованы маленькой черепахой. Ей не понравилось присутствие чужаков, и она пыталась своим видом отпугнуть их.