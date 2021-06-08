UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Добыча против охотника: стало буйволов загнало огромного льва на дерево (фото)

133
лев, бйволы
Фото: olavthokle.com | Добыча развернулась и погналась за охотником, который вынужден был спасаться бегством

Лев просидел на дереве около часа, пока буйволы не успокоились и не убрались восвояси.

54-летний фотограф Олав Тхокле из Норвегии запечатлел момент, когда король джунглей был вынужден бежать в безопасное место, спасаясь от стада разъяренных буйволов. Несколько снимков он опубликовал на своей странице в соцсетях и на личном сайте.

По словам Олава, лев в компании еще четырех собратьев преследовал стадо из приблизительно 500 голов в заповеднике Масаи-Мара, Кения. Когда буйволы увидели приближающегося льва, они повернулись и погнались за ним. Напуганная кошка спряталась под одиноко стоящим деревом, однако заметив, что стадо не собирается прекращать преследование, лев вынужден был взбираться на дерево.

Фото: olavthokle.com
лев, дерево, побег

"Он пробыл на дереве почти час, прежде чем стадо буйволов покинуло этот район", – рассказал фотограф, специализирующийся на съемках дикой природы. Подверглись ли преследованию остальные львы, Тхокле не уточнил.

лев, заповедник, дерево
Фото: olavthokle.com

Оказавшись в нужное время в нужном месте, норвежец сумел сделать потрясающие кадры, на которых запечатлел перепуганного царя зверей, трусливо выжидающего, пока его добыча убежит прочь, и он сможет спуститься на землю и уйти в безопасное место.

Ранее мы рассказывали о том, как лев и львица, которые пришли напиться из реки Сэнд в частном заповеднике МалаМала, Национальный парк Крюгера (ЮАР), были неожиданно атакованы маленькой черепахой. Ей не понравилось присутствие чужаков, и она пыталась своим видом отпугнуть их.