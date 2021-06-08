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Здобич проти мисливця: стало буйволів загнало величезного лева на дерево (фото)

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лев, бйволи
Фото: olavthokle.com | Здобич розвернулася і погналася за мисливцем, який змушений був рятуватися втечею

Лев просидів на дереві близько години, поки буйволи не заспокоїлися і не забралися геть.

54-річний фотограф Олав Тхокле з Норвегії зобразив момент, коли король джунглів був змушений бігти в безпечне місце, рятуючись від стада розлючених буйволів. Кілька знімків він опублікував на своїй сторінці у соцмережах і на особистому сайті.

За словами Олава, лев у компанії ще чотирьох побратимів переслідував стадо з приблизно 500 голів у заповіднику Масаї-Мара, Кенія. Коли буйволи побачили лева, який наближався, вони повернулись і погналися за ним. Налякана кішка сховалася під самотнім деревом, однак помітивши, що стадо не збирається припиняти переслідування, левові довелося підніматися на дерево.

Фото: olavthokle.com
лев, дерево, втеча

"Він пробув на дереві майже годину, перш ніж стадо буйволів покинуло цей район", — розповів фотограф, який спеціалізується на зйомках дикої природи. Чи зазнали переслідування інші леви, Тхокле не уточнив.

лев, заповідник, дерево
Фото: olavthokle.com

Опинившись у потрібний час у потрібному місці, норвежець зумів зробити приголомшливі кадри, на яких зобразив переляканого царя звірів, який боягузливо очікував, поки його здобич втече геть, і він зможе спуститися на землю і піти в безпечне місце.

Раніше ми розповідали про те, як лев і левиця, які прийшли напитися з річки Сенд в приватному заповіднику Маламан, Національний парк Крюгера (ПАР), були несподівано атаковані маленькою черепахою. Їй не сподобалася присутність чужинців, і вона намагалася своїм виглядом відлякати їх.