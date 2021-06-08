Здобич проти мисливця: стало буйволів загнало величезного лева на дерево (фото)

Лев просидів на дереві близько години, поки буйволи не заспокоїлися і не забралися геть.

54-річний фотограф Олав Тхокле з Норвегії зобразив момент, коли король джунглів був змушений бігти в безпечне місце, рятуючись від стада розлючених буйволів. Кілька знімків він опублікував на своїй сторінці у соцмережах і на особистому сайті.

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За словами Олава, лев у компанії ще чотирьох побратимів переслідував стадо з приблизно 500 голів у заповіднику Масаї-Мара, Кенія. Коли буйволи побачили лева, який наближався, вони повернулись і погналися за ним. Налякана кішка сховалася під самотнім деревом, однак помітивши, що стадо не збирається припиняти переслідування, левові довелося підніматися на дерево.

"Він пробув на дереві майже годину, перш ніж стадо буйволів покинуло цей район", — розповів фотограф, який спеціалізується на зйомках дикої природи. Чи зазнали переслідування інші леви, Тхокле не уточнив.

Опинившись у потрібний час у потрібному місці, норвежець зумів зробити приголомшливі кадри, на яких зобразив переляканого царя звірів, який боягузливо очікував, поки його здобич втече геть, і він зможе спуститися на землю і піти в безпечне місце.

Раніше ми розповідали про те, як лев і левиця, які прийшли напитися з річки Сенд в приватному заповіднику Маламан, Національний парк Крюгера (ПАР), були несподівано атаковані маленькою черепахою. Їй не сподобалася присутність чужинців, і вона намагалася своїм виглядом відлякати їх.