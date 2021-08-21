В африканському заповіднику леви приходять подивитися на людей у клітках (відео)
Можливість провести 45 хвилин в клітці, навколо якої бродить левиний прайд, гарантує відвідувачам незабутні враження, а заповіднику — стабільний дохід.
Приватний заповідник GG Conservation поруч з містом Гаррісміт в Південно-Африканській Республіці закриває туристів в клітці для захисту від гуляючих левів. Про такий атракціон пише New York Post.
Співробітники на 45 хвилин закривають всіх бажаючих в спеціальних контейнерах з гратами і стінками з оргскла, який подарував заповіднику спонсор — німецький фотограф. Клітку швидко оточують леви, які з цікавістю оглядають людей і підходять зовсім близько, дозволяючи себе фотографувати. Іноді хижаки встрибують на дах, змушуючи гостей верещати від переляку.
Як запевняє директор заповідника Сюзанна Скотт, конструкцію періодично оглядає інженер, перевіряючи, щоб вона залишалася міцною і витримувала вагу лева (від 122 до 260 кг). У клітці передбачені отвори, через які надходить повітря, а левові лапи в них не пролазять. Представники закладу запевняють: атракціон абсолютно безпечний, проте не допускає до нього дітей молодше 14 років.
"Ми пропонуємо цей досвід вже майже два роки. Безпека як наших гостей, так і великих кішок — головний пріоритет", — заявила Сюзанна Скотт.
Відвідувачів відправляють до кліток кожен день з 6:30 до 7:15, коштує таке задоволення від $ 134 до $ 197. Судячи з кадрів, всередині можуть вільно розміститися три-чотири людини. Всі виручені кошти заповідник витрачає на утримання 77 левів. За словами директора, програма дуже корисна для тварин, адже кожен візит стимулює їх розумову і фізичну активність, а також покращує настрій.
"Це некомерційний притулок, що покладається виключно на пожертви", — пояснила Скотт. "Збори від кубів пропонують нам невеликий прибуток, який безпосередньо допомагає нам годувати і захищати левів, про яких ми піклуємося".
Раніше писали, що в Сибіру виявили останки лева льодовикового періоду. Дитинча пролежав у мерзлоті близько 28 тисяч років, проте прекрасно зберігся, вчені змогли розглянути навіть шерсть і вуса.
Писали також, як стадо буйволів загнало лева на дерево під час полювання. Хижакові довелося близько години просидіти на стовбурі в заповіднику Масаї-Мара, Кенія, поки його травоїдні жертви не втекли подалі.