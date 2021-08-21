В африканському заповіднику леви приходять подивитися на людей у клітках (відео)

Можливість провести 45 хвилин в клітці, навколо якої бродить левиний прайд, гарантує відвідувачам незабутні враження, а заповіднику — стабільний дохід.

Приватний заповідник GG Conservation поруч з містом Гаррісміт в Південно-Африканській Республіці закриває туристів в клітці для захисту від гуляючих левів. Про такий атракціон пише New York Post.

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Співробітники на 45 хвилин закривають всіх бажаючих в спеціальних контейнерах з гратами і стінками з оргскла, який подарував заповіднику спонсор — німецький фотограф. Клітку швидко оточують леви, які з цікавістю оглядають людей і підходять зовсім близько, дозволяючи себе фотографувати. Іноді хижаки встрибують на дах, змушуючи гостей верещати від переляку.

[ + – ] Іноді леви встрибують на дах, змушуючи гостей верещати від переляку.

Як запевняє директор заповідника Сюзанна Скотт, конструкцію періодично оглядає інженер, перевіряючи, щоб вона залишалася міцною і витримувала вагу лева (від 122 до 260 кг). У клітці передбачені отвори, через які надходить повітря, а левові лапи в них не пролазять. Представники закладу запевняють: атракціон абсолютно безпечний, проте не допускає до нього дітей молодше 14 років.

"Ми пропонуємо цей досвід вже майже два роки. Безпека як наших гостей, так і великих кішок — головний пріоритет", — заявила Сюзанна Скотт.

Фото: Caters news Фото: Caters news Фото: Caters news Фото: Caters news Фото: Caters news

Відвідувачів відправляють до кліток кожен день з 6:30 до 7:15, коштує таке задоволення від $ 134 до $ 197. Судячи з кадрів, всередині можуть вільно розміститися три-чотири людини. Всі виручені кошти заповідник витрачає на утримання 77 левів. За словами директора, програма дуже корисна для тварин, адже кожен візит стимулює їх розумову і фізичну активність, а також покращує настрій.

"Це некомерційний притулок, що покладається виключно на пожертви", — пояснила Скотт. "Збори від кубів пропонують нам невеликий прибуток, який безпосередньо допомагає нам годувати і захищати левів, про яких ми піклуємося".

[ + – ] Леви оточили клітку з людьми в заповіднику GG Conservation

Раніше писали, що в Сибіру виявили останки лева льодовикового періоду. Дитинча пролежав у мерзлоті близько 28 тисяч років, проте прекрасно зберігся, вчені змогли розглянути навіть шерсть і вуса.

Писали також, як стадо буйволів загнало лева на дерево під час полювання. Хижакові довелося близько години просидіти на стовбурі в заповіднику Масаї-Мара, Кенія, поки його травоїдні жертви не втекли подалі.