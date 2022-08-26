Більше не зникомий вид. У Китаї народилися рідкісні гігантські панди-близнюки

Понад 30 років знадобилося вченим, щоб зберегти цей вид, — поява панд-близнюків дає надію відновлення популяції.

У 1990 році великих панд внесли до списку видів, що зникають, — кліматичні зміни, знищення звичного середовища проживання та незацікавленість у продовженні роду загрожували повним вимиранням виду, пише Daily Mail.

Лише за понад 30 років копіткої роботи вчених з'явився промінчик надії, навіть два — у китайському центрі розведення народилися великі панди-близнюки. Ця подія дозволила вченим вважати, що після втрати популяції ці милі гіганти знову зможуть процвітати.

Малюки були народжені шляхом штучного запліднення — не секрет, що панди ледачі та не дуже зацікавлені в продовженні роду, тому цей спосіб розведення є одним із найпопулярніших.

До речі, мати новонароджених панд Цинь Цинь також була народжена в неволі. Два роки тому в неї вже народжувалися близнюки-дівчата. На цей раз мама-панда народила на світ різностатевих близнюків. Незважаючи на назву виду "великі панди", ці крихітки народилися на світ вагою всього 150 і 450 грамів.

[ + – ] Діти-близнюки та Цинь Цинь Фото: панда и детеныши

Співробітники китайського центру розведення показали перші фото новонароджених — сліпі крихітні рожеві грудочки майже не вкриті шерстю. Малята вперше відкриють очі приблизно через пів року, а поки вчаться пізнавати цей світ за допомогою матері. Вчені відзначають, що пологи пройшли добре, і зараз Цинь Цинь і її новонароджені крихітки почуваються добре.

Дитинчата чоловічої та жіночої статі після народження важили 460г і 150г і, як кажуть, почуваються добре, проводячи час зі своєю матір'ю та пристосовуючись до нового оточення.

Зазначимо, що вперше в Китаї спробували розводити панд ще 1955 року, проте спроби увінчалися успіхом лише через вісім років — у зоопарку Пекіна народилася перша у світі гігантська панда, вирощена в неволі. Її назвали Мін Мін.

Із того часу ситуація зі зникненням популяції гігантських панд потроху почала стабілізуватися. Багато з особин, народжених у неволі, були випущені у звичне для них місце існування. Згодом учені нарахували вже 1,8 тисячі особин, що нині живуть, що дозволило минулого року виключити цей вид зі списку зникаючих.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що нелогічне чорно-біле забарвлення панд допомагає їм вижити.