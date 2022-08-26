Больше не исчезающий вид. В Китае родились редкие гигантские панды-близнецы

Более 30 лет понадобилось ученым, чтобы сохранить этот вид — появление панд-близнецов дает надежду на восстановление популяции.

В 1990 году больших панд внесли в список исчезающих видов — климатические изменения, уничтожение привычной среды обитания и незаинтересованность в продолжении рода грозили полным вымиранием вида, пишет Daily Mail.

Лишь спустя более 30 лет кропотливой работы у ученых появился лучик надежды, даже два — в китайском центре разведения родились большие панды-близнецы. Это событие позволят ученым считать, что после потери популяции эти милые гиганты вновь смогут процветать.

Малыши были рождены путем искусственного оплодотворения — не секрет что панды ленивы и не очень то заинтересованы в продолжении рода, поэтому этот способ разведения является одним из наиболее популярных.

К слову, мать новорожденных панд Цинь Цинь также была рождена в неволе. Два года назад у нее уже рождались близнецы-девочки. В этот раз мама-панда родила на свет разнополых близнецов. Несмотря на название вида "большие панды", эти крошки родились на свет весом всего 150 и 450 граммов.

[ + – ] Малыши-близнецы и Цинь Цинь. Фото: Xinhua/Shutterstock

Сотрудники китайского центра разведения показали первые фото новорожденных — слепые крохотные розовые комочки почти не покрыты шерстью. Малыши впервые откроют глаза приблизительно через полгода, а пока учатся познавать этот мир с помощью матери. Ученые отмечают, что роды прошли хорошо и в данный момент Цинь Цинь и ее новорожденные крошки чувствуют себя хорошо.

Детеныши мужского и женского пола при рождении весили 460г и 150г и, как говорят, чувствуют себя хорошо, проводя время со своей матерью и приспосабливаясь к новому окружению.

Отметим, что впервые в Китае попробовали разводить панд еще в 1955 году, однако попытки увенчались успехом лишь спустя восемь лет — в зоопарке Пекина родилась первая в мире гигантская панда, выращенная в неволе. Ее назвали Мин Мин.

С тех пор ситуация с исчезновением популяции гигантских панд понемногу начала стабилизироваться. Многие из особей, рожденных в неволе, были выпущены в привычную для них среду обитания. Со временем ученые насчитали уже 1,8 тысяч живущих ныне особей, что позволило в прошлом году исключить этот вид из списка исчезающих.

Напомним, ранее Фокус писал, что нелогичный черно-белый окрас панд помогает им выжить.